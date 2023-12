Causa da morte de Gil de Ferran: O que aconteceu com o famoso piloto e conselheiro da McLaren?

Gil de Ferran, duas vezes vencedor do American IndyCar e vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2003, e o ex-chefe da McLaren que virou consultor morreu repentinamente na manhã de domingo na Flórida, aos 56 anos. De Ferrn sofreu um ataque cardíaco enquanto corria no circuito The Concours Club em Opa-Llocka, Flórida.

O chefe de Fernando Alonso na McLaren e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Gil de Ferran, morreu enquanto corria

Os fãs espanhóis vão se lembrar De Ferran, além de suas conquistas esportivas na América, por seu papel ao lado de Fernando Alonso na aventura do espanhol na Indy 500. Ele foi o treinador indicado pelo McLaren para orientar o espanhol na sua primeira tentativa, em 2017, e posteriormente também o acompanhou nos malfadados 2019 e 2020.

O piloto brasileiro morreu aos 56 anos de ataque cardíaco enquanto dirigia em uma corrida na Flórida

Seu maior marco esportivo foi a Indy 500 em 2003

Gil de Ferran alcançou seu maior marco esportivo em 2003, ao vencer Hélio Castroneves a bordo de uma Penske. Vitória essa, alcançada por apenas 0,299 s de diferença, hoje impede Castroneves de ser o homem com mais vitórias na lendária corrida americana.