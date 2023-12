Causa da morte de Lee Sun-kyun: O que aconteceu com o ator de ‘Parasita’?

Sator sul-coreano Lee Sun Kyunconhecido por seu papel no filme vencedor do Oscar “Parasita”, faleceu tragicamente, de acordo com o escritório de emergência da Coreia do Sul. A notícia foi divulgada na quarta-feira, quando ele foi encontrado morto em um carro em um parque central de Seul.

As circunstâncias que rodearam a sua morte são profundamente angustiantes. Segundo relatos, Lee foi encontrado inconsciente em um local não identificado em Seul antes de ser encontrado no carro no parque. Os meios de comunicação sul-coreanos, incluindo a agência de notícias Yonhap, revelaram que a família de Lee denunciou seu desaparecimento depois que ele saiu de casa, deixando uma mensagem que lembrava uma nota de suicídio.

Yonhap relatou que um homem, mais tarde identificado como Lee, foi encontrado inconsciente no carro no parque e posteriormente confirmado como falecido. A descoberta de um briquete de carvão no banco do passageiro do carro acrescenta uma dimensão assustadora à tragédia.

O impacto de Lee na indústria do entretenimento, tanto nacional quanto internacionalmente, é inegável. Sua interpretação do chefe de uma família rica em “Parasita” cativou o público em todo o mundo e lhe rendeu elogios. Ele foi reconhecido com um Guilda dos atores de tela prêmio por seu papel no filme e recebeu uma indicação de melhor ator no International Emmy Awards por sua atuação em “Dr. Brain”.

Ele era um ator proeminente na Coreia do Sul

Antes de obter reconhecimento global através de “Parasita,” Lee já havia se estabelecido como uma figura proeminente nas telas coreanas. Seus papéis em séries dramáticas populares como “Príncipe do café (2007)” e “Massa (2010),” bem como sua atuação no drama médico “Atrás da Torre Branca” e “Meu senhor (2018)”, tornou-o querido pelo público.

A perda repentina e trágica de Lee Sun-kyun enviou ondas de choque pela indústria do entretenimento e além. Suas contribuições para o cinema e a televisão coreanos serão lembradas, e seu falecimento é profundamente lamentado por fãs e colegas.

Ao refletirmos sobre o legado de Lee, nossos pensamentos estão com seus entes queridos durante este momento difícil. Sentiremos muita falta de seu talento e presença, e sua memória continuará viva através de seu impactante trabalho na tela.