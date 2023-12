Causa da morte de Matthew Perry, ‘Efeitos agudos da cetamina’

Mateus Perry morreu devido aos “efeitos agudos da cetamina”, uma droga usada para tratar a depressão e também como droga recreativa.

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles acaba de divulgar o relatório toxicológico, concluindo que Perry havia tomado terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade uma semana e meia antes de sua morte. A cetamina em seu organismo no momento de sua morte, entretanto, “não poderia ser proveniente daquela terapia de infusão, já que a meia-vida da cetamina é de 3 a 4 horas, ou menos”.

De acordo com o médico legista, a cetamina no sistema de Perry causou superestimulação cardiovascular e depressão respiratória.

O legista não encontrou evidências de álcool, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP ou fentanil.

Os fatores que contribuíram para a morte de Perry incluíram afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina. A buprenorfina é usada para afastar os viciados dos opioides.



O que é interessante… de acordo com o médico legista, Perry estava passando por terapia de infusão de cetamina há algum tempo, mas 6 meses antes de falecer, um novo médico decidiu que Perry estava bem o suficiente para não precisar do tratamento com tanta frequência. O relatório não diz com que frequência Perry recebeu terapia de infusão de cetamina nos meses anteriores à sua morte.

Embora o tabagismo não tenha sido listado como fator contribuinte para a morte de Perry, o relatório observa que ele fumava 2 maços de cigarros por dia, tinha DPOC/enfisema e diabetes.

E o ME diz, com base nas entrevistas, que Perry esteve limpo e sóbrio por 19 meses.

TMZ divulgou a história… em outubro. 28, Matthew foi encontrado sem resposta em sua jacuzzi depois de jogar 2 horas de pickleball no Riviera Country Club, perto de sua casa em Pacific Palisades. Os socorristas correram para a propriedade após uma chamada de parada cardíaca, e ele foi declarado morto no local após um aparente afogamento.

Embora Matthew tenha sido aberto sobre sua história de abuso de substâncias, sem narcóticos ilícitos foram encontrados em sua casa.

Como dissemos a você… Matthew jogou pickleball pela manhã por algumas horas antes de voltar para casa e mandar seu assistente fazer uma tarefa. Algum tempo depois, o assistente voltou, descobriu MP na banheira de hidromassagem e ligou para o 911.

A morte de Matthew enviou ondas de choque por Hollywood… com homenagens chegando e toneladas de celebridades homenageando-o e prestando homenagem.