Causa da morte de Ryan O’Neal: Como o ator de Love Story morreu?

Ryan O’Neal morreu de insuficiência cardíaca congestiva após sofrer de cardiomiopatia durante anos, segundo sua certidão de óbito, documento obtido pelo “The Blast”.

O ator morreu após ser hospitalizado no St. John’s Medical em Los Angeles, Califórnia, aos 82 anos. Seu certificado do condado de Los Angeles não listou nenhuma outra causa para sua morte. De acordo com esse documento, ele também foi enterrado no Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary, também em Los Angeles.

A notícia foi dada por seu filho, Patríciotambém ator, nas redes sociais enquanto escrevia um anúncio sincero e um adeus.

“Então, esta é a coisa mais difícil que já tive a dizer, mas vamos lá.” Patrick O’Neal postado no Instagram. “Meu pai faleceu pacificamente hoje, com sua amorosa equipe ao seu lado, apoiando-o e amando-o como ele nos faria.

“Meu pai Ryan O’Neal sempre foi meu herói. Eu o admirei e ele sempre foi maior que a vida. Como ser humano, meu pai foi tão generoso quanto parece. E a pessoa mais engraçada de qualquer sala.

“E o mais bonito claramente, mas também o mais charmoso. Combinação letal. Ele adorava fazer as pessoas rirem. É praticamente o seu objetivo. Não importava a situação, se houvesse uma piada para ser descoberta, ele acertou em cheio.

“Ele realmente queria que ríamos. E todos nós ríamos. Todas as vezes. Nos divertíamos. Nos divertíamos ao sol.”

O que é cardiomiopatia?

A cardiomiopatia refere-se a um grupo de doenças que afetam o músculo cardíaco, levando a anormalidades estruturais ou funcionais. Esta condição enfraquece o coração, afetando sua capacidade de bombear o sangue de forma eficaz. Existem vários tipos, incluindo cardiomiopatia dilatada, hipertrófica e restritiva.

Os sintomas podem incluir falta de ar, fadiga, inchaço nas pernas e batimentos cardíacos irregulares. As causas podem variar de fatores genéticos a infecções, certos medicamentos e outras condições de saúde subjacentes. O tratamento envolve o controle dos sintomas, abordagem da causa subjacente, medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em casos graves, procedimentos como implantação de dispositivos ou transplante de coração para melhorar a função cardíaca.

Quem foi Ryan O’Neal?

Ryan O’Neal foi um ator americano conhecido por seus papéis no cinema e na televisão. Nascido em 20 de abril de 1941, O’Neal ganhou fama por suas atuações em filmes como “Love Story”, onde contracenou com Ali MacGraw, e “Paper Moon”, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Ele também apareceu em programas de TV como “Peyton Place” e “Arrested Development”. Além de sua carreira de ator, O’Neal tem estado sob os olhos do público devido a desafios pessoais e relacionamentos familiares, incluindo seu relacionamento com a atriz Farrah Fawcett.