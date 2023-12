Causa da morte de Tom Wilkinson: O que aconteceu com o ator indicado ao Oscar?

Bator britânico Tom Wilkinsonconhecido por seus papéis memoráveis ​​em uma ampla gama de filmes e programas de televisãofaleceu aos 75 anos. Sua família confirmou a notícia de sua morte.

Mais conhecido por sua interpretação de Gerald Arthur Cooper na comédia de 1997 “O montante todo“O desempenho de Wilkinson lhe rendeu um Bafta de melhor ator coadjuvante. O filme retratou a jornada de um grupo de metalúrgicos desempregados de Sheffield que se aventuram no mundo do strip-tease masculino.

“É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa, no dia 30 de dezembro. “A família pede privacidade neste momento.” Sua morte foi inesperada, portanto as causas de seu falecimento não foram divulgadas.

Num movimento nostálgico, Wilkinson revisitou seu papel icônico como Gerald em uma série Disney+ de 2023, oferecendo aos espectadores um vislumbre da vida dos personagens 26 anos depois. Sua carreira abrangeu mais de 130 créditos em filmes e TV, mostrando sua versatilidade em vários gêneros.

Da comédia romântica “Shakespeare apaixonado“para o blockbuster de super-heróis”Batman começa,” e de “O Grande Hotel Budapeste” para “Garota com Brinco de Pérola”, O talento de Wilkinson deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento.

Ele foi duas vezes indicado ao Oscar

As atuações notáveis ​​​​do ator não passaram despercebidas, rendendo-lhe seis indicações ao Bafta e duas ao Oscar por seus papéis em “Michael Clayton” e “No quarto.” Nascido em Leeds, Wilkinson aperfeiçoou sua arte na prestigiada Royal Academy of Dramatic Art (Rada), estabelecendo as bases para uma carreira de sucesso como ator.

Além de suas conquistas profissionais a vida pessoal de Wilkinson se entrelaçou com seu trabalho enquanto ele dividia a tela com sua esposa Diana Hardcastle, em diversas produções. A química deles na tela se estendeu além das câmeras, com aparições notáveis ​​como um casal em “The Kennedys” e no filme de ação “Good People”.

O repertório de Wilkinson mostrou sua adaptabilidade, desde dramas de época como “Senso e sensibilidade“a filmes cheios de ação como”Hora do rush“ao lado do crime de Jackie Chan e Guy Ritchie”Rock and roll.”

A passagem de Tom Wilkinson marca o fim de uma era para o mundo do entretenimento, deixando para trás um legado de performances diversas e memoráveis. Enquanto os fãs lamentam sua perda, suas contribuições ao cinema e à televisão continuarão a ser celebradas nos próximos anos.