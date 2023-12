Fworms receptor amplo da NFL Mike Williams faleceu tragicamente aos 36 anos e as autoridades revelaram agora a causa de sua morte. Segundo relatos do Gabinete do Examinador Médico do Condado de HillsboroughWilliams morreu de uma sepse bacteriana rara e complicações relacionadas dias depois de ter sido retirado do aparelho de suporte vital após um acidente de trabalho no final de agosto.

O relatório inicial do resumo do caso afirmava que a causa da morte foi “sepse bacteriana com abscessos cerebrais e pneumonia lobar necrosante devido a múltiplas cáries dentárias e raízes dentárias retidas”. Além disso, a doença cardiovascular arteriosclerótica foi listada como um fator que contribuiu para o falecimento de Williams. O relatório toxicológico completo e a autópsia ainda estão pendentes, acrescentando mais detalhes a este trágico acontecimento.

Os parentes mais próximos de Williams revelaram que ele usava Kratom, um suplemento de ervas legal, diariamente. Sua família levantou preocupações sobre a possibilidade de medicamentos não prescritos serem trazidos a ele por visitantes enquanto ele estava no hospital. No entanto, não houve indicação de crime e foi descrito que Williams morreu de causas naturais.

O Tampa Bay Times relatou que a família de Williams expressou preocupação sobre as circunstâncias de sua hospitalização. Houve relatos de que ele pode ter recebido medicamentos não prescritos durante seu período no hospital. A polícia de Tampa abriu uma investigação sobre a natureza da morte de Williams, mas foi posteriormente encerrada.

Williams teve uma carreira impressionante na NFL

Após um acidente de trabalho no final de agosto, Willians foi levado ao hospital e internado na unidade de terapia intensiva com insuficiência respiratória hipóxica aguda, parada cardíaca e sepse devido a múltiplos abscessos cerebrais. Apesar de receber RCP e ser intubado e sedado após sofrer uma parada cardíaca em 1º de setembro, Williams infelizmente faleceu em 12 de setembro.

Williams teve uma carreira impressionante na NFL, jogando pelo Bucaneiros de 2010 a 2013, o Contas em 2014, e uma temporada final com o Chefes em 2016. Ao longo de sua carreira, ele registrou 223 recepções para 3.089 jardas e 26 touchdowns.

A notícia da causa da morte de Williams esclareceu as circunstâncias de seu falecimento. É uma perda trágica para a comunidade do futebol e os nossos pensamentos estão com a sua família e entes queridos durante este momento difícil.