Causa da morte do Xeque Nawaf: De que morreu o emir do Kuwait e quem será seu sucessor?

Ko emir governante de uwait, de 86 anos Xeque Nawaf Al Ahmad Al Sabahmorreu no sábado, após um reinado discreto de três anos, focado na tentativa de resolver as disputas políticas internas da pequena nação rica em petróleo.

A televisão estatal do Kuwait iniciou uma programação com versos do Alcorão pouco antes de um oficial sombrio fazer o anúncio.

“Com grande tristeza e pesar, nós – o povo do Kuwait, as nações árabes e islâmicas, e os povos amigos do mundo – lamentamos o falecido Sua Alteza o emir, Xeque Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, que faleceu para o seu Senhor hoje”, disse o Xeque Mohammed Abdullah Al Sabah, ministro da sua corte emiri, que leu a breve declaração.

As autoridades não informaram a causa da morte.

O vice-governador do Kuwait e seu meio-irmão, Xeque Meshal Al Ahmad Al Jaber, agora com 83 anos, é considerado o príncipe herdeiro mais velho do mundo. Ele está prestes a assumir o cargo de governante do Kuwait e representa um dos últimos líderes octogenários dos países árabes do Golfo.

No final de Novembro, o Xeque Nawaf foi levado às pressas para um hospital devido a uma doença não especificada. Desde então, o Kuwait aguardava notícias sobre sua saúde. Notícias estatais relataram anteriormente que ele viajou aos Estados Unidos para exames médicos não especificados em março de 2021.

A saúde dos líderes do Kuwait continua a ser uma questão delicada no país do Médio Oriente, que também faz fronteira com o Iraque e a Arábia Saudita, que tem assistido a lutas internas pelo poder atrás das portas dos palácios.

Aqueles da época do Xeque Nawaf, nascidos antes de o petróleo transformar totalmente o Kuwait de um centro comercial num petroestado, têm vindo a desaparecer com a idade. Isto, bem como outras nações do Golfo Árabe que colocam governantes mais jovens e mais assertivos no poder, tem colocado cada vez mais pressão sobre o Al Sabah para passar o poder à próxima geração.

Na vizinha Arábia Saudita, Rei SalmanAcredita-se que ele, de 87 anos, tenha colocado o governo diário de sua nação nas mãos de seu filho de 38 anos, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

O Xeque Nawaf foi empossado como emir em 2020 em meio à pandemia do coronavírus, após a morte de seu antecessor, o falecido Xeque Sabah Al Ahmad Al Sabah. A amplitude e a profundidade da emoção pela perda do Xeque Sabah, conhecido pela sua diplomacia e pacificação, foram sentidas em toda a região.

O Xeque Nawaf serviu anteriormente como ministro do Interior e da Defesa do Kuwait. Sua sorte política nunca foi certa, apesar de fazer parte da família governante Al Sabah. Como ministro da defesa, o Xeque Nawaf supervisionou o rápido colapso das suas forças durante a invasão do seu país pelo ditador iraquiano Saddam Hussein em Agosto de 1990. Enfrentou críticas generalizadas pelas suas decisões durante a guerra.

Uma carta supostamente enviada ao governante do país na época alegava que o xeque Nawaf ordenou que as tripulações dos tanques não disparassem contra as forças iraquianas que se aproximavam. O raciocínio por trás da alegada ordem permanece obscuro. As forças endurecidas pela batalha do Iraque, depois de anos em guerra com o Irão, dominaram facilmente o país.

Mais tarde, uma força multinacional liderada pelos EUA expulsou os iraquianos do Kuwait na Operação Tempestade no Deserto. O Al Sabah nunca publicou as conclusões das suas investigações sobre as ações do governo em torno da invasão.

“O nosso principal objectivo é a libertação. Depois de regressarmos, iremos reparar a nossa própria casa”, disse o Xeque Nawaf em 1991. “É preciso reformar-se e corrigir quaisquer erros anteriores.”

Ele enfrentou um rebaixamento e não ocupou um cargo de gabinete por cerca de uma década depois, servindo como vice-chefe da Guarda Nacional do país. Mesmo no seu regresso, os analistas consideraram-no não particularmente activo no governo, embora a sua abordagem discreta tenha posteriormente apelado a alguns kuwaitianos que acabaram por ultrapassar o seu desempenho durante a guerra.

O xeque Nawaf foi em grande parte uma escolha incontroversa para emir, embora sua idade avançada tenha levado os analistas a sugerir que seu mandato seria curto. Foi – ele teve o terceiro mandato mais curto de qualquer emir desde que Al Sabah governou o Kuwait a partir de 1752.

Durante o seu mandato, concentrou-se em questões internas enquanto a nação lutava contra disputas políticas – incluindo a revisão do sistema de segurança social do Kuwait – que impediam o xeque de contrair dívidas. Isso deixou-o com pouco nos seus cofres para pagar os inchados salários do sector público, apesar de gerar imensa riqueza a partir das suas reservas de petróleo.

Em 2021, o Xeque Nawaf emitiu um decreto de amnistia há muito aguardado, perdoando e reduzindo as penas de quase três dezenas de dissidentes do Kuwait, numa medida que visa neutralizar um grande impasse governamental. Ele emitiu outro pouco antes de sua doença, com o objetivo de resolver o impasse político que também levou o Kuwait a realizar três eleições parlamentares separadas sob seu governo.

“Ele ganhou seu título – ele tem um apelido aqui, eles o chamam de ‘o emir dos perdões'”, disse Bader al-Saif, professor assistente de história na Universidade do Kuwait. “Ninguém na história moderna do Kuwait foi tão longe para chegar ao outro lado, para se abrir.”

O Kuwait é visto como tendo o parlamento mais livre do Golfo, que permite comparativamente a dissidência.

Entretanto, os estados do Conselho de Cooperação do Golfo, incluindo o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, restauraram os laços após anos de boicote a Doha, aliviando as tensões regionais e permitindo que o Xeque Nawaf se concentrasse nas questões internas.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, apresentou as suas condolências.

“Sua Alteza era um grande amigo do Reino Unido e recordaremos com carinho tudo o que ele fez pela nossa relação bilateral e pelo seu trabalho para promover a estabilidade no Médio Oriente”, disse Sunak num comunicado divulgado pelo seu gabinete.

O Kuwait, um país com cerca de 4,2 milhões de habitantes e um pouco menor que o estado norte-americano de Nova Jersey, possui a sexta maior reserva de petróleo conhecida do mundo.

Tem sido um forte aliado dos EUA desde a Guerra do Golfo de 1991. O Kuwait acolhe cerca de 13.500 soldados americanos no país, bem como o quartel-general avançado do Exército dos EUA no Médio Oriente.