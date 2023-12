Cavs shorthanded sobrevivem a 39 pontos de Doncic para superar Mavs

Caris LeVert marcou 29 pontos, acertando o sinal verde de 3 pontos no final do quarto períodoe a Cavaliers de Cleveland recuperou de uma desvantagem de 20 pontos no primeiro tempo para vencer o Dallas Mavericks 113-110 na noite de quarta-feira.

O Independentes ficou cinco minutos sem marcar no quarto período, quando uma vantagem de nove pontos se transformou em um déficit de 111-105 com 1:13 restantes.

As provocações de Luka Doncic estimulam a vitória do Mavericks contra o Grizzlies em MemphisX

Jarrett Allen teve 24 pontos e 23 rebotes, um fora do recorde de sua carreira, e Isaac Okoro marcou 22 pontos como Cavalos melhorou para 3-1 nos quatro jogos consecutivos Donovan Mitchell perdeu com uma doença. A estrela da guarda estava no banco com roupas normais, conversando com os companheiros durante os intervalos.

Luka Doncic marcou 39 pontos Dallas chegar a pelo menos 30 pela 14ª vez em 15 jogos, nove deles em 10 jogos consecutivos Todas as estrelas ajudante Kyrie Irving falhou devido a uma lesão no calcanhar direito.

Enfrentando uma viagem para Conferência Oeste-principal Minesota para terminar uma sequência consecutiva, o Mavs descansado Doncic quase seis minutos para iniciar o quarto, mas não conseguiram marcar após o retorno do quatro vezes All-Star. ClevelandA corrida de 15 a 0 pela liderança começou assim que Doncic voltou.

Suprimentos, Allen e Max Strus todos marcados na borda antes de uma seca de dois minutos sem gols para ambas as equipes terminar com dois lances livres de LeVert, que marcou 15 pontos no quarto depois de perder o jogo anterior devido a uma lesão no joelho.

Os Mavs perdiam por seis faltando 21 segundos para o fim, mas ainda tinham a chance de empatar na posse de bola final após Georges Niang errou dois lances livres faltando oito segundos para o final.

Cleveland prendeu Doncic perto do meio da quadra depois que ele recebeu o passe de entrada e Seth Curryo desespero de 3 na campainha foi bloqueado por Estresse.

Niang marcou 16 pontos e Craig Porter Jr. fez nove pontos e 12 rebotes.

Curry marcou 19 pontos, o melhor da temporada. Josh Verde voltou para o Dallas depois de perder 12 jogos devido a uma entorse no cotovelo direito, marcando dois pontos e cinco assistências em 21 minutos.

A seguir

Cavaliers: Anfitrião Milwaukee na sexta-feira à noite.

Mavericks: Em Minesota na noite de quinta-feira.