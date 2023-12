CCL Brasil ABRE VAGAS em DUAS regiões do país; Saiba mais!

A CCL Industries, líder mundial na produção de rótulos, etiquetas e embalagens há mais de 60 anos, está contratando funcionários (as) no território brasileiro. Quer dizer, antes mesmo de saber mais sobre a marca, veja quais são os postos disponíveis:

Analista de Compras Júnior – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Custos – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Processos – Criciúma – SC – Efetivo;

Analista de Qualidade e Melhoria Continua – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de T.I – Distrito Industrial II – Efetivo;

Assistente de Contas e Atendimento – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente de Qualidade – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Análise de Valor – Vinhedo – SP – Efetivo: Auxiliar na análise da estrutura de custos (planilha de orçamento). Auxiliar no acompanhamento da finalização de propostas de preço ao cliente. Auxiliar na avaliação técnica dos orçamentos solicitados em relação à disponibilidade da empresa. Atualizar cadastro de custos para a base do Sistema de Orçamentos;

Auxiliar de Logística – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Vinhedo – SP – Efetivo;

Inspetor (a) de Qualidade – Criciúma – SC- Efetivo;

Executivo (a) de Contas – Vinhedo – SP – Efetivo;

Gerente de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Líder de Manutenção Predial – Vinhedo – SP – Efetivo;

Mecânico (a) de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caldeira – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Estação Gráfica – Vinhedo – SP – Efetivo: Preparar arquivos para Impressão; Ajustes de cores de arquivos; Excelente atenção aos detalhes. Capacidade de identificar e corrigir erros;

Supervisor (a) Comercial – Vinhedo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Vinhedo – SP – Efetivo.

Mais sobre a CCL

Contando mais detalhes sobre a empresa, pode-se destacar que a CCL Brasil faz parte do maior grupo mundial produtor de soluções para embalagens, a CCL Industries Inc. Com sede em Toronto (Canadá), a CCL Industries surgiu em 1951 e conta com fábricas na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia.

Dito isso, o Grupo tem entre seus clientes algumas das maiores companhias globais detentoras de marcas de destaque em vários segmentos.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!