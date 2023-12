CDB: O QUE É e como você pode GANHAR DINHEIRO com ele

Nesse artigo vamos te ensinar sobre CDB, uma das mais conhecidas modalidade de renda fixa são eles (Certificados de Depósitos Bancários). Grande parte dos bancos oferece esse serviço. Então, para essa comodidade, são uma das melhores opções para você que deseja transformar suas economias em algo mais lucrativo.

Porém, se você está em busca de lucro, as corretoras oferecem CDBs, alguns com taxas superiores às dos maiores bancos. Portanto, este guia o ajudará a entender melhor como esse tipo de investimento funciona.

Assim, os tipos de recompensa, prazos, qual o valor mínimo para investimento e as estruturas de liquidação são alguns pontos que iremos abordar ao longo deste conteúdo.

O QUE É EXATAMENTE CDB?

Primeiramente, investir em títulos de dívida contribui com recursos para uma empresa realizar seus projetos. Então, com os certificados de depósito, o raciocínio é o mesmo: quem compra CDB está emprestando dinheiro aos bancos para financiar os empréstimos.

Por isso os bancos ganham dinheiro com os CDBs. Oferecem aos investidores um retorno (juros) durante um tempo. Assim, essas instituições usam os fundos para fazer empréstimos a terceiros.

OS 3 MODELOS DE CDB

Investir em CDB é quase igual a outros produtos com renda fixa. Para te ajudar a entender melhor como funciona, separamos alguns detalhes sobre os aspectos principais nos próximos conteúdos.



RENTABILIDADE

Mas quanto rende exatamente um CDB? Isso depende. Enfim, existem vários modelos de CDBs e cada um deles tem uma característica. Os modelos que são mais comuns.

CDB PREFIXADO

Nesse investimento, quem investe pode calcular com precisão a remuneração que receberá até a fatura vencer.

Na verdade, determina-se a taxa de juros a partir da data da aplicação. Por exemplo, um CDB pré-fixado com taxa de juros pré-fixada de mais ou menos 5% anual proporcionará esse rendimento até o final do ano.

CDB PÓS-FIXADO

Nesse caso, você pode saber qual indicador vai servir como referência para o rendimento do papel também a partir da hora em que aplica. Mas você não pode ter certeza de quanto renderá, pois ele acompanhará a dinâmica das variações que o indicador tiver.

Geralmente, a recompensa por tal artigo é se apresenta como uma porcentagem do CDI. Mas cuidado: se o CDI aumentar ou diminuir ao longo do tempo, o lucro em real pode aumentar ou diminuir.

CDB ATRELADO À INFLAÇÃO

Depois de entender como outras modalidades de CBD funcionam, não fica difícil. A remuneração desses papéis combina as duas estruturas. Sendo assim, alguns bancos oferecem aos clientes modalidades alternativas de CDBs.

Uma das modalidades é o “CBD progressivo”. Com esse tipo de CDB, quanto mais tempo você investe seu dinheiro, maior é o seu rendimento. Imagine um CDB pós-processado que garanta um retorno de 100% do CDI.

Enfim, é uma maneira de incentivar os investidores a deixarem os recursos investidos durante mais tempo.

QUAL O PASSO A PASSO DE COMO INVESTIR EM CDB?

Apesar de serem produtos bem populares, os CDBs merecem alguma atenção de quem investe. Existem alguns pontos essenciais para se considerar antes de começar a aplicar seu dinheiro.

Contudo, você pode prever alguns detalhes que diferenciam entre um bom e um mau investimento. Por isso, para evitar o risco de arrependimento execute as cinco etapas a seguir.

1- COMPARE AS OPÇÕES ENTRE BANCOS E CORRETORAS

Primeiramente, inicie uma pesquisa condicional de como você faria fosse comprar algum produto, como um carro novo. Você não precisa necessariamente comprar um CDB no banco em é correntista.

Procure bancos que oferecem melhor remuneração. por exemplo, o Santander oferece uma página completa somente para o CDB e os estilos de investimento parecidos com ele.

2 – SELECIONE CDB

Depois de comparar as opções, é hora de selecionar qual opção é mais interessante para suas necessidades. Então, responda pelo menos a estas duas questões sobre cada função que você avalia:

Qual é a recompensa oferecida ?

E q ual o risco que o emissor do CDB corre?

Se considerar essas informações, você vai encontrar a melhor escolha, aquela que cabe no seu perfil de investimento. Afinal, nem sempre o que vale para um tipo de realidade financeira é o mais indicado para todas.

Então se o mesmo CDB oferece remuneração mais alta com uma corretora do que com outra, esse é um motivo a mais para te ajudar a tomar a melhor decisão.

3 – ABRINDO UMA CONTA

Agora que você selecionou o CDB em que deseja investir, precisa abrir uma conta em alguma corretora. Afinal, esse processo geralmente é simples: você precisa dar algumas informações e mandar seus documentos pessoais, como uma carta e a cópia do seu RG e CPF.

Além dos diferentes CDBs, você precisa pensar um pouco mais sobre as diferentes corretoras antes de decidir qual escolher. Por exemplo, o tempo que cada pessoa precisa para devolver o dinheiro quando solicita um resgate.

Além disso, é importante observar também a facilidade na hora de usar a plataforma do investimento. Lembre sempre que você terá que realizar alguns processos por conta, e eles precisam ser claros e objetivos para o usuário.

4 – OBSERVE OS VALORES LIMITE DE FGC

Agora você já conhece que CDB faz parte do FGC, o que aumenta a segurança para o investimento. Porém, existem outros aspectos importantes sobre as limitações que essa modalidade oferece.

Por exemplo, o FGC tem outra exigência que os investidores tem que saber. Desde 2017, o fundo estabeleceu um limite global de garantia de R$1 milhão, que se renova a cada quatro anos.

Mesmo se o investidor diversificar seus investimentos e aplicar em CDBs de diversos bancos, o limite de amortização que ele pode utilizar por quatro anos é de R$1 milhão.

5 – COMECE A INVESTIR

Para começar a negociar, basta transferir dinheiro de sua conta corrente para sua nova conta com o corretor. Isso é feito no máximo em um dia pelo DOC ou TED. Depois disso, basta comprar os CDBs selecionados.

Porém, vale a pena sempre estudar um pouco mais sobre os tipos de investimentos disponíveis, para garantir que essa é a melhor opção. Assim, você aplica seu dinheiro de acordo com sua realidade e não corre riscos desnecessários. Boas aplicações!

