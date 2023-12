CeeDee Lamb acumula 227 jardas enquanto os Cowboys sobrevivem aos Leões após polêmica tardia

Dallas Cowboys receptor amplo CeeDee Cordeiro acumulou 227 jardas das 345 para as quais o quarterback Dak Prescott jogou na noite de sábado no AT&T Stadium enquanto sobreviviam ao Leões de Detroit manter a invencibilidade em casa em 16 jogos em 2023 NFL temporada.

Ataque ofensivo do Lions Taylor Decker foi penalizado por toque ilegal depois de fazer uma recepção na end zone em uma tentativa de dois pontos que daria aos Leões uma vantagem de um ponto faltando cerca de 20 segundos para o fim da disputa. Ele não se declarou elegível antes da jogada, obrigando o árbitro a lançar a bandeira.

As líderes de torcida do Dallas Cowboys ficam festivas como o Papai Noel, gerando frenesi nas redes sociaisTwitter

Lamb, 24 anos, estava visivelmente sofrendo na linha lateral como técnico do Lions Daniel Campbell decidiu tentar mais uma vez uma conversão de dois pontos, apesar da penalidade de cinco jardas. Linebacker dos Cowboys Micah Parsons foi então chamado para uma falsa largada para dar ao Detroit uma terceira tentativa, que terminou em um passe incompleto Jared Goff.

Os Leões perderam por 13-20 em sua última investida da noite e o coordenador defensivo dos Cowboys Dan Quinn aparentemente optou por dar-lhes espaço em vez de pressionar o quarterback, levando a um touchdown e à polêmica que se seguiu.

Houve também uma clara interferência de passe ofensivo nos Cowboys durante a investida final do Lions, que os árbitros não convocaram. A noite selvagem deveria ter sido muito mais fácil para Dallas se não fosse por um erro cometido por Lamb.

CeeDee Lamb começa a noite selvagem com caça-tanques de 92 jardas

Prescott, 30, escapou da defesa enquanto estava em sua end zone durante o primeiro quarto antes de lutar e encontrar Lamb para um touchdown de 92 jardas para assumir a liderança.

Lamb poderia ter feito um segundo TD algumas tacadas depois, mas ele se atrapalhou com a bola na linha do gol e ela saltou para a end zone antes de sair de campo, o que é uma virada.

Isso daria aos Cowboys uma vantagem de 14-3 antes do intervalo. Em vez disso, eles perderam em casa no segundo tempo pela primeira vez nesta temporada.

Os Cowboys tiveram apenas 61 jardas corridas, enquanto Prescott arremessou para 345 jardas e dois touchdowns em 26 de 38 finalizações. Brandin Cozinheiros estava recebendo o segundo TD do QB.

Jared Goff lança duas interceptações contra Cowboys

Antes do que poderia ter sido uma tentativa de vitória do jogo, Goff lançou sua segunda interceptação da noite, o que aparentemente selou a vitória dos Cowboys se não fosse por algumas chamadas ofensivas questionáveis ​​de Mike McCarthy isso manteve mais alguns segundos no relógio.

Goff, 29, arremessou para 271 jardas, um touchdown e dois INTs em 19 de 34 passes completos. Seu único passe de TD foi para WR Amon-Ra St.que terminou a noite com 90 jardas de recepção.

Final apertado do Lions Sam LaPorta pegou sete passes para 84 jardas, enquanto Goff também utilizou cinco outras armas para dividir as jardas restantes.

Cowboys, que empossaram Jimmy Johnson no ringue de honra no intervalo, visite o Comandantes de Washington próximo domingo, no jogo final da temporada, enquanto os Leões recebem o Minnesota Vikings.