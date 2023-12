Celebridades fazem compras de última hora em Beverly Hills e Aspen

Mariah Carey e A$AP Rocky foram fotografados na sexta-feira fazendo compras separadas na famosa cidade resort de esqui do Colorado. Mariah foi fotografada saindo da Dior Aspen com um enorme sorriso no rosto. A cantora icônica estava deslumbrante em seu conjunto preto justo e tons legais.

Em Bev Hills, o rapper Gunna e sua namorada foram filmados folheando itens de luxo no What Goes Around Comes Around antes de irem à Van Cleef & Arpels para comprar alguns itens.