Celebridades iluminam mansões com reformas extravagantes e alegres

Heidi Klum, Sofia VergaraBennifer e outros estão dando um novo significado a “que seus dias sejam alegres e brilhantes”… iluminando suas megamansões com milhares, senão milhões, de luzes para o Natal.

Como você pode ver nessas fotos aéreas, a supermodelo Heidi, também conhecida como rainha da decoração, injeta um toque de roxo nas janelas do sótão… enquanto suas palmeiras e varandas brilham com luzes amarelas.

J Lo dar Bem não decepcione com guirlandas de varanda envolventes … emitindo vibrações aconchegantes de “Sozinho em Casa”.

Ex de Ben, Jennifer Garnerpontilha um monte de luzes quentes do lado de fora de sua propriedade… com a estrela de “Modern Family” Sofia e a ex-vocalista do Take That Robbie Williams optando por uma reforma alegre semelhante.

A casa do Osbourne impressiona com sua exibição festiva de luzes vermelhas – enquanto Kat Hudson proporciona um pouco de alegria natalina com “Paz, Alegria, Amor e Esperança” iluminado em grandes letras vermelhas fora de sua ampla residência.

Claro, o Natal Kardashian também está a todo vapor.. com Kim exibir as luzes insanas são exibidas em sua casa de US$ 60 milhões – completa com centenas de milhares de luzes alinhadas em sua garagem.

Embora, provavelmente, o mais extravagante das decorações pertencem a Jamie Foxx … com sua propriedade em Agoura Hills parecendo algo saído de um filme de Natal.