Celebs Pack Grande Inauguração do Fontainebleau Hotel em Las Vegas

Las Vegas aparentemente sugou toda Hollywood – pessoas como Kim Kardashian , Cher , Tom Brady , Kendall Jenner e muitos outros compareceram ao deserto para a inauguração do novo resort da cidade.

O Fontainebleau Hotel – um marco de longa data de Miami – acabou de se expandir para Sin City com um novo resort/cassino de luxo de US$ 3,7 bilhões, e a inauguração da noite de quarta-feira teve celebridades fervilhando para bater papo, entreter e, claro, jogar!

Tom, Kim, Kendall e Cher eram apenas a ponta do iceberg – Sylvester Stallone vestiu um smoking e saiu para se divertir, aparecendo com sua esposa, Jennifer Flavina .

SplashNews. com

Lenny Kravitz estava lindo do lado de fora do enorme hotel, assim como as estrelas de “Breaking Bad” Aarão Paulo dar Bryan Cranston.