Centro de Especialidades Odontológicas de Penedo retoma atendimentos na terça-feira, 19

CEO passa a atender no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes

Suspenso temporariamente devido a mudança de localização, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) informa que os atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) voltam ao normal em Penedo.

A partir do próximo dia 19, os usuários devem se dirigir ao Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, localizado na Avenida Wanderley (Antigo Semep). A coordenadora de Saúde Bucal da SEMS Penedo, Edilaine Soares, avisa que tudo está sendo preparado para atender bem os usuários, com mais conforto e uma melhor estrutura.

“Estamos finalizando tudo, montagem dos consultórios e dos móveis. Tudo para melhor atender os pacientes. Um local amplo, com mais conforto e em um prédio bem maior. Na segunda-feira (18), estaremos ligando para todos os usuários e na terça-feira (19), todos os atendimentos serão retomados. Qualquer dúvida pode se dirigir até o Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes”, explicou.

Os atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas serão das 07h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda à sexta-feira.

“Iremos iniciar as atividades no Centro de Saúde Dr Hélio Lopes (antigo SEMEP) com os atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), mesmo sem inaugurar o prédio com a intenção de retornar os atendimentos o mais rápido possível, evitando que a população seja prejudicada. Em breve, estaremos funcionando o complexo com todas as unidades de saúde que irão funcionar na localidade”, acrescentou a Secretária de Saúde de Penedo, Wannina Mendonça.

O CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas de Penedo atende usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo determinação do Ministério da Saúde, sendo referência na área.

Periodontia

Endodontia

Bucomaxilofacial com enfoque em Estomatologia

Pacientes com necessidades especiais

Laboratório de prótese dentária;

“Somos referência da Atenção Primária em Saúde. Quando um cirurgião dentista não consegue solucionar um problema do usuário, ele é encaminhado para o CEO, como por exemplo: canal, prótese, cirurgia de terceiro molar (dente queiro), cirurgia de aumento de coroa e os pacientes com necessidades especiais”, encerrou Edilaine Soares.

Texto Roberto Miranda – jornalista