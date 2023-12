Chad Johnson diz a Kadarius Toney para ignorar os críticos, ‘F ‘Em’

TMZSports. com

Chade Johnson esteve em uma situação semelhante àquela Kadarius Toney está atualmente em… e ele está contando TMZ Esportes ele tem um grande conselho para a estrela do Chiefs sair de tudo: ignore os que odeiam.

Johnson enviou a mensagem em alto e bom som na terça-feira – depois que Toney recebeu muitas críticas por alinhar impedimentos no que teria sido uma jogada potencial para a vitória contra o Bills no Arrowhead Stadium no domingo.