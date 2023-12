Chael Sonnen: Colby Covington passou dos limites, mas o UFC não deveria policiar o discurso

Chael Sonnen é amplamente creditado por inaugurar uma nova era de conversa fiada no UFC. Seu trabalho no microfone é responsável em parte por suas três disputas de título e pela inspiração para estrelas como Conor McGregor.

Sonnen disse – e ainda diz – algumas das coisas mais estranhas (e flagrantemente falsas) ao microfone. Mas ele não vai xingar, a menos que esteja interpretando um personagem de filme. Essa é a sua linha pessoal, por mais relativamente pequena que seja.

Quanto aos limites que outros atravessam, Sonnen acredita que o público – e não os promotores ou reguladores – deve ser quem decide o que está dentro e fora dos limites. Então, quando ele pensa no que Colby Covington disse a Leon Edwards antes do UFC 296, ele pessoalmente não concorda.

“Sim, com o comentário do pai, claro que sim”, disse Sonnen na quarta-feira no A hora do MMA quando questionado se Covington foi longe demais em seus comentários polêmicos sobre o falecido pai de Edwards.

Mas para Sonnen, há uma grande diferença entre a teoria do policiamento do discurso e a sua prática efectiva. Embora ele concorde que multas e outras punições são unilaterais, há muita ambiguidade e espaço para que a interpretação seja consistente na forma como são aplicadas.

Existe uma maneira muito mais simples: através da multidão.

“Se o público não gostar, porque certifique-se de entender, mesmo que tenha anotado isso, o que você pode e o que não pode fazer, o que, em grande parte, está feito — [UFC CEO] Dana [White] diz a você: ‘Não vá aí e xinge’, e isso vai direto ao ponto, mesmo na transmissão ao vivo, se você xingar em seu discurso pós-luta, você não receberá um bônus, então se você vencer uma ‘Luta da Noite, ‘estou tirando isso de você, não xingue – mas isso é o mais longe que você pode ir’, disse Sonnen. “E a razão pela qual menciono palavras de quatro letras expressamente é que Colby não fez isso. Então Colby teria contornado isso, se você tivesse escrito.

“Agora, o que ele disse foi muito cruel. Foi projetado para ser cruel. Mas então o pagamento é o público. Então quando você diz que acha que Colby vai respeitar isso, eu ouço você, mas acho que outros lutadores observaram isso e viram isso, e é aí que você começa a ver onde está essa linha. A fila se move o tempo todo.”

Há uma década, o UFC tentou traçar um limite ao elaborar o Código de Conduta do UFC, que deu à promoção ampla autoridade para punir lutadores por discurso ofensivo. Vários lutadores entraram em conflito com isso, sendo que um deles, o ex-campeão do WEC Miguel Torres, chegou a ser dispensado do contrato por repetir uma piada sobre agressão sexual nas redes sociais.

Nos últimos anos, porém, a promoção adotou uma abordagem muito mais indiferente ao que os lutadores dizem dentro e fora do octógono. White se apoiou na ideia de que o UFC é um lugar de liberdade de expressão, mesmo que os lutadores tenham sido limitados em certos tipos de expressão, como trazer bandeiras nacionais para o octógono. White não disse isso abertamente, mas indicou que a proibição das bandeiras era uma resposta à guerra Rússia/Ucrânia. A parceira de transmissão do UFC, ESPN, também editou pelo menos uma expressão de apoio à Palestina em meio ao conflito em curso com Israel.

Tais movimentos parecem ser um reconhecimento do UFC de que existem pelo menos certos limites que não devem ser ultrapassados. Sonnen os vê como um sinal dos tempos.

“Havia um cara que cantava nos anos 70 que era o favorito da minha mãe”, disse Sonnen. “O nome dele era Elvis Presley. E todos os pais, as mães e os pais impediam as raparigas do liceu de verem Elvis ou de irem aos seus concertos, porque a dada altura daquela actuação de três horas, ele mexia as ancas, e não de uma forma sexual, mas ele apenas mexia os quadris. Mas isso foi o mais proibido.

“Você se lembra de um cara que eles tentaram banir do wrestling chamado ‘Stone Cold’ Steve Austin porque ele disse a palavra bunda em um pay-per-view. Então, estou compartilhando com vocês, o que está além do limite ou onde está o limite, está em constante movimento. Algumas delas estão até dentro da sua entrega, mas não é como se Colby fosse dizer: ‘Não, isso foi uma ótima coisa a se fazer. Eu adoraria voltar e fazer isso mais 10 vezes. Você testa as coisas, aprende e segue em frente.

“Não deveria haver uma regra. Acho que é isso que estou dizendo. Eu odeio essa ideia. Não nos deixe cair nisso, cara. Este mundo é um lugar fraco. Palavras simplesmente não podem machucar você. Eles simplesmente não podem.”