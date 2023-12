Chael Sonnen sobre briga entre Sean Strickland e Dricus Du Plessis no UFC 296: ‘Não gosto dessas coisas’

Chael Sonnen se defenderá se for ameaçado diretamente – os fãs aprenderam que quando ele brigou com o rival Wanderlei Silva no set de The Ultimate Fighter Brasil 3.

Sonnen estava tecnicamente trabalhando quando a luta extracurricular aconteceu, e alguns observadores de MMA podem argumentar o mesmo para Sean Strickland e Dricus Du Plessis quando eles se sentaram a algumas fileiras de distância no UFC 296, sem dúvida preparando o cenário para a briga.

O CEO do UFC, Dana White, disse que a culpa foi dele por colocá-los tão próximos. Mas deveria Strickland enfrentar alguma repercussão adicional? O três vezes desafiante ao título do UFC acha que não.

“Não é como se não houvesse repercussões – Strickland foi expulso”, disse Sonnen em A hora do MMA. “É assim que a segurança lida com essas coisas. Sempre surge a questão de qual nível de autoridade é necessário para fazer isso, e parece haver essa ideia de que precisa ser o esporte, ou o órgão dirigente. Isso fica um pouco estranho para mim.

O UFC 296 proporcionou vários momentos dignos de constrangimento de comportamento dos lutadores, e a briga entre Strickland e Du Plessis – que aconteceu pouco mais de um mês após a luta sancionada no UFC 297 – foi a prioridade quando os especialistas discutiram as questões pessoais do UFC.

Há um limite para o que o UFC pode fazer para evitar que seus lutadores lutem entre si, acredita Sonnen.

“A polícia tem o direito de prendê-los se quiser – você teve a segurança que interveio”, disse Sonnen. “A maneira que eles escolheram para lidar com a situação foi remover um deles das instalações e dizer que ele estaria invadindo se voltasse.”

“Não é que isso não tenha sido resolvido”, acrescentou Sonnen. “Mas não, eu não gosto dessas coisas. Não sou puritano quanto a isso, mas isso não é promoção de luta – isso é luta, e isso não é luta sancionada. Isso é luta ilegal.”

Sonnen também se pergunta por que Strickland e Du Plessis foram colocados nessa posição. Quando brigou com Silva, o lutador brasileiro foi peça fundamental no reality show. Não havia razão para o campeão e o desafiante estarem tão próximos, e White e o UFC tomam medidas extraordinárias para evitar tais ocorrências.

Por mais que Sonnen goste de uma boa briga verbal, uma briga física é algo que ele não tolera.

“Não sou puritano, mas não gosto quando socos são dados”, disse ele. “Você tem que ser capaz de fazer isso de um lado para o outro [interactions]e você tem que ter um nível de honra, e não, eu não gostei disso.”