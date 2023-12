Chaka Khan lança ‘Silly Grudge’ com Kanye West por provar sua voz

Chaka Khan não está bravo com Kanye West por provar a voz dela em seu single de estreia… e admite que não tinha ideia de como o Hip, Hop, o hippity hop funcionava na época!!!

A cantora de R&B relembrou na sexta-feira seu tratamento tenso com Kanye em uma nova entrevista com Pedra rolando … e até chamou suas reações anteriores de “salgadas” quando se tratava da música “Through the Wire”… que acelerou seus vocais para completar a faixa.