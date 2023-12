Chance Comanche da NBA confessou ter estrangulado mulher e enterrado corpo, dizem policiais

Chance Comanche – o jogador da NBA G League preso por seu suposto papel no assassinato de uma mulher no início deste mês – confessou à polícia que estrangulou a mulher antes de enterrar seu corpo no deserto de Nevada… isso de acordo com novos documentos judiciais.

Nos documentos, os investigadores do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas dizem através de uma série de entrevistas… eles descobriram que Comanche e sua ex-namorada, de 19 anos, Sakari Harndendesempenhou um papel no desaparecimento de Marayna Rodgers – e quando eles falaram com o jogador de basquete sobre tudo isso… ele confessou que a matou.

Autoridades dizem que Comanche chegou a Las Vegas para participar de um jogo da G League com seu time, o Stockton Kings, em dezembro. 4 – mas desenvolveu um plano com Harnden para matar Rodgers pouco tempo depois devido a uma aparente disputa em que as mulheres haviam se envolvido anteriormente.

Nos documentos, os policiais afirmam que Comanche lhes disse que ele e Harnden haviam atraído Rodgers em 1º de dezembro. 6 com a promessa de que pagariam a ela por atos sexuais.

Os policiais dizem que Comanche disse a eles que colocaram Rodgers em um carro – e depois de pegar uma garrafa de bebida em uma loja de bebidas próxima, eles fizeram parecer que tinham tido relações sexuais com ela durante o passeio.

No entanto, de acordo com os documentos, Comanche disse à polícia que puxou um cabo HDMI e estrangulou Rodgers por cerca de 10 segundos. Ele supostamente a soltou – embora os policiais digam que ele lhes disse que Harnden continuou a sufocá-la – até que ela parou de responder.

As autoridades dizem que Comanche lhes disse que, assim que acreditaram que Rodgers estava morto, jogaram o corpo dela em uma vala e o enterraram com pedras.

Comanche foi preso no caso em dezembro. 15 enquanto ele praticava para os Kings. Ele foi inicialmente autuado sob a acusação de sequestro, embora as autoridades tenham dito mais tarde que ele seria formalmente acusado de assassinato.



KCRA

O pivô de 27 anos e 1,80 metro de altura – que disputou uma partida da NBA em sua carreira – compareceu ao tribunal no condado de Sacramento na terça-feira e parecia estóico – antes de desistir de sua extradição. Espera-se que ele seja transportado para Las Vegas nos próximos dias.