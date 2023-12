Charles Barkley chama Stephen A. Smith de forma hilariante em uma transmissão: ‘Esta não é a primeira tomada!’

Tele Torneio da temporada da NBA as semifinais tinham um ás na manga ao anunciar que haveria uma transmissão compartilhada entre ESPN e TNT Sports. Em cada uma dessas transmissões, temos dois dos personagens mais engraçados que poderiam criar um enorme buraco negro de espontaneidade se estivessem na mesma transmissão. ESPN Stephen A. Smith e TNT Esportes’ Carlos Barkley foram rápidos em se enfrentar durante uma transmissão ao vivo antes dos jogos de quinta-feira. Chuck foi rápido em apontar que faria exercícios físicos com Stephen A. Smith se eles estivessem no mesmo estúdio. As pessoas pensam que Barkley brinca quando diz isso, mas ele realmente não gosta de comentaristas barulhentos que falam uns sobre os outros, que é a marca de Stephen A. Smith.

Stephen A. Smith e Charles Barkley formam a dupla perfeita da NBA no vídeo viral do Bleacher Report

Barkley e Stephen A. Smith aparecem em um divertido vídeo viral

Antes da interação que tiveram, um vídeo das duas personalidades da mídia esportiva se tornou viral e deu o tom para sua eventual interação. O vídeo em questão é de Relatório da arquibancada, eles editaram a aparência de uma potencial dupla no tribunal entre Chuck e Stephen A.. Mas eles não esperavam o que aconteceu a seguir. Smith disse a Barkley que era rude interromper as pessoas quando elas estavam conversando, o que também é marca de Chuck. Ao que ele respondeu: “Se você vier aqui com toda aquela conversa alta. Esta não é a primeira tomada. Esta será a primeira gritaria que você levará.”

Após o engajamento louco dos fãs que viram essa interação, tanto a ESPN quanto a TNT Sports já devem estar em negociações para potencialmente colocar os dois na mesma sala. As faíscas devem voar e a viralidade deve ser garantida para ambas as redes. Na verdade, é um acéfalo para qualquer um deles. Stephen A. compartilhou um clipe com algum eco, mas aquele em que ele é chamado também está lá. Dê uma olhada nos dois vídeos e diga-nos como você acha que os fãs reagirão se os dois estiverem juntos no mesmo estúdio.