Charlie Sheen é atacado por um vizinho que tentou sufocá-lo em sua casa

Adiretor Charlie Sheen se viu envolvido em um incidente perturbador em sua casa em Los Angeles, quando seu vizinho de 47 anos supostamente tentou sufocá-lo durante uma disputa.

O Departamento do Xerife de Los Angeles confirmou o ataque, revelando que a mulher forçou a entrada Sheen casa depois que ele abriu a porta ao ouvir uma batida.

Sami Sheen, filha de Charlie Sheen e Denise Richards que se tornou uma estrela do OnlyFans

Ela teria rasgado a camisa dele e tentado sufocá-lo antes de voltar para sua própria casa. A polícia mais tarde a prendeu, autuando-a por agressão com arma mortal e roubo.

A causa da altercação permanece obscura. Brilho imediatamente ligou para o 911, levando à chegada de oficiais e paramédicos do LASD. Felizmente, Brilho não necessitou de internação.

Este incidente não é o primeiro confronto entre Sheen e a mulher, como ele relatou anteriormente, ela esguichou uma substância pegajosa em seu carro e jogou lixo na frente de sua porta.

Comemorou estar sóbrio por seis anos

Brilho comemorou recentemente quase seis anos de sobriedade. Depois de abandonar o álcool para se concentrar na criação dos filhos, o ator enfrentou vários desafios pessoais ao longo dos anos.

“No próximo mês estarei seis anos sóbrio”, disse ele à People.

“Tenho um estilo de vida muito consistente agora. É tudo uma questão de pai solteiro e de criar meus filhos gêmeos de 14 anos, Max e Bob.

“Agora acordo cedo, por volta das 4h30 ou 5h, fico sabendo das notícias, malho, respondo e-mails.

“Então eu levanto as crianças e as ajudo com sua rotina matinal – se é que você pode chamar isso de rotina.”