Checo Perez e Max Verstappen conquistam o Dia de Ação de Graças da Honda juntos: nossa estratégia funcionou

Tele Fórmula 1 2023 temporada terminou com tricampeão Max Verstappen e Sérgio Perez terminando como campeão como vice-campeão Red Bull pela primeira vez.

Porém, ambos fecharam o ano com mais um triunfo, desta vez nos assentos de um kart, conquistando o Dia de agradecimento da Honda.

Todos os anos é comemorado o Dia de Agradecimento da Honda Racing e vemos pilotos de F1, MotoGP, entre outras categorias do automobilismo. Este ano estiveram presentes vários pilotos do circuito de topo do automobilismo, como Checo Perez, Max Verstappen; ambos para cá Corrida Red Bull. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda também estiveram presentes da equipe irmã AlfaTauri.

A competição de kart vê pares competindo entre si. Cada um terá que dar pelo menos cinco voltas na pista para poder entregar o kart ao companheiro. No caso da dupla formada pelo piloto de Guadalajara e pelo holandês, foi Max quem ocupou o primeiro lugar.

É claro que todos pensariam que Verstappen lideraria do início ao fim, mas o principal piloto da Red Bull foi retardado por uma queda com Ricciardo; mesmo ficando em último lugar.

Mas a chave veio na mudança de assento; Verstappen foi o primeiro a mudar para abrir espaço para Checo Pérez, que teve uma corrida divertida. Houve também uma grande batalha entre Takaaki Nakagami (piloto de MotoGP) e Ayumu Iwasa (Fórmula 2).

Uma volta por Nakagami foi fundamental para Sérgio Perez assumir a liderança da competição, e apesar Tsunoda ataques, o mexicano cruzou a bandeira quadriculada por cima.

Checo Perez: Nossa estratégia funcionou

Numa entrevista aos organizadores asiáticos, o ex- Sauber e Force Índia piloto ficou feliz por uma corrida divertida e diferente que lembra seus primeiros anos.

“Foi uma grande corrida, muito divertida. Acho que nossa estratégia funcionou muito bem hoje com a redução”, disse Pérez. “Quando fizemos o undercut, vi que o resto estava saindo, estava literalmente atrás deles. Tive uma boa chance de vencer. Obviamente, Yuki estava vindo muito rápido na última volta.”

Quando começa a temporada de Fórmula 1 de 2024?

Com esta vitória, ambos Checo e Verstappen encerrar o ano em meio a rumores de que o mexicano está negociando uma extensão de contrato de dois anos com Red Bull. Entretanto, ambos farão uma pausa na preparação para a temporada de 2024.

Lembremos que em fevereiro de 2024 os novos monolugares de cada Fórmula 1 equipe será apresentada, mas será no final do mesmo mês, quando começa a pré-temporada em Bahrein.

Será lá no fim de semana de 2 de março que teremos o primeiro Grande Prêmio da temporada.