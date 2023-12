Chevy Chase cai do palco nas perguntas e respostas do filme ‘Férias de Natal’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Chevrolet Chase está se apaixonando pelas férias, mas não no bom sentido – ele caiu de um palco durante um evento de ‘Férias de Natal’ e, apesar do smartwatch de Clark Griswold ter sérias preocupações … ele está bem.

Chevy estava cumprimentando os fãs na noite de quarta-feira no Shea’s Performing Arts Center em Buffalo, NY … onde eles exibiram seu clássico do feriado do National Lampoon, mas como você pode ver neste clipe que obtivemos, a sessão de perguntas e respostas teve um começo difícil.

Por alguma razão, Chevy foi levado ao palco em uma cadeira de rodas, mas rapidamente se levantou e começou a caminhar em direção à multidão… antes de desaparecer de vista de repente, ao sair do palco!

Ele finalmente se levantou e voltou para seu lugar no palco com a ajuda de sua esposa, para Jaye o apresentador do Q&A… e toda a sala riu quando o smartwatch de Chevy o chamou para sua queda!

O pessoal da plateia nos contou que ele acabou fazendo o evento com uma bolsa de gelo no joelho, mas ainda ficou por perto para tirar algumas fotos com os fãs e responder perguntas.

Fontes próximas a Chevy nos disseram que ele simplesmente julgou mal a borda do palco ao sair – dizendo que as luzes do palco apagaram tudo… mas ele está bem, exceto por um joelho machucado.