Chicago Bears considera opções futuras de treinamento; Jim Harbaugh no radar

Aé o Ursos de Chicago navegar pela atual temporada da NFL, surgiram discussões sobre possíveis mudanças de treinador para a temporada de 2024. Notavelmente, Michigan treinador principal Jim Harbaugh o nome tem sido associado aos Bears, de acordo com relatos de Dianna Russini.

“O Chicago Bears é outra organização que ouvi ter tido algumas conversas sobre isso, dependendo da decisão que eles tomam com a equipe técnica existente e, claro, o que eles fazem com a situação do quarterback”. Russos comentou no FS1.

Embora essas discussões indiquem a abordagem proativa dos Bears, elas não sugerem necessariamente uma mudança iminente do atual técnico Matt Eberflus. Harbaugh, desde que ingressou Michigan em 2015, tem sido tema frequente em NFL especulações de treinamento, mas permaneceu com os Wolverines.

O Ursos‘temporada atual abaixo Eberflus mostra resultados mistos. A equipe superou o total de vitórias de 2022, e há uma melhora notável na defesa, principalmente contra a corrida. Sob Eberflus, a defesa de corrida dos Bears, que teve dificuldades no ano passado, teve uma melhoria significativa em métricas como jardas corridas por tentativa e total de jardas permitidas. Além disso, Eberflus parece manter um forte apoio dentro da equipa, com jogadores alinhados com a sua visão.

Os Bears têm sido indisciplinados nesta temporada

Contudo, certos aspectos suscitam preocupações sobre o rumo da equipe. O Ursos foram notavelmente prejudicados pelos pênaltis, tendo uma classificação elevada tanto nos pênaltis ofensivos quanto nos defensivos pré-snap. Esta questão reflecte-se na disciplina de coaching, aspecto crucial da responsabilidade da Eberflus. Adicionalmente, Eberflus‘O recorde, incluindo a pior porcentagem de vitórias da franquia, 0,241, e uma seqüência de 14 derrotas consecutivas, lança dúvidas, embora estas sejam parcialmente atribuídas aos desafios de escalação enfrentados pelo GM Ryan Poles.

Enquanto o Ursos tem um histórico de contratação de treinadores principais ao longo da temporada, qualquer decisão sobre o futuro de Eberflus com a equipe provavelmente será tomada em janeiro. Quanto ao potencial de trazer Jim Harbaugh, continua a ser uma possibilidade especulativa, mas intrigante para os Bears, ilustrando o compromisso da equipa em explorar todos os caminhos para o sucesso nas próximas temporadas.