Chiefs lambem as feridas deixadas pelo mau desempenho dos árbitros contra os Packers

Tos minutos finais do jogo entre Cidade de Kansas e Baía Verde foram marcados por polêmicas. Entre pênaltis marcados e não marcados pelos árbitros, o jogo terminou com vitória por 27 a 19 para o Empacotadoresenquanto o Chefes continuaram tentando não ser maus perdedores.

Com 1:09 restantes, Cidade de Kansas teve uma última chance de forçar a prorrogação. No entanto, alguns juiz as decisões determinaram o curso da partida.

O primeiro foi um pênalti contra Baía Verde costas defensivas Jonathan Owens por bater Chefes quarterback Patrick Mahomes fora de campo quando o replay mostrou que o golpe foi legal.

A segunda foi uma chamada de interferência de passagem de Empacotadores segurança Carrington Valentine contra Cidade de Kansas receptor Márquez Valdés-Scantling que os árbitros não chamaram.

Ambas as equipes têm opiniões fortes A respeito de árbitros ações, que coincidem em grande parte com as dos torcedores e analistas.

Mahomes sabe que não há nada a fazer agora

Em conferência de imprensa após o jogo em Campo Lambeau, Mahomes considerou que Valentine pode ter chegado “um pouco mais cedo” na peça com Valdés-Scantling. “Mas no final do jogo, eles (os árbitros) deixam os jogadores jogarem”, considerado o chamador do sinal.

“Eu gosto disso. Prefiro que você deixe os caras jogarem e deixe os caras ganhar em campo, mas é difícil”, Mahomes admitiu. Ele também observou, “Eu não posso estar querendo um bandeira. Tenho que tentar ir lá e vencer o jogo sozinho e com o resto dos meus companheiros.”

Valdés-Scantling, por sua vez, não está tão resignado. Ele afirmou que depois da peça, ele perguntou ao juiz por que ele não marcou o pênalti, mas “Ele nem reconhecer meu.”

O Chefes receptor disse: “Eu estava tentando pegar a bola e acabei no chão. Não sei o que eles viram, mas tentei pegá-lo e não tive oportunidade.”

Os Packers também não estão felizes

Embora tenham deixado o Campo Lambeau com os braços levantados, o Empacotadores também não estão totalmente satisfeitos com o trabalho de arbitragem.

“Na minha cabeça, eu só queria bater nele antes que ele saísse limites tentar derrubá-lo para manter o relógio funcionando”, Owens lembrou do golpe em Mahomes.

“Foi menos de um minuto, eu acredito, então mantenha o relógio funcionando, apenas tente fazer um jogo em equipe. Se você conseguir um golpe legal em um quarterbackaproveite sempre que puder”, o defensor explicou. “Eu sabia que era jurídico“, ele enfatizou, apesar da decisão dos árbitros.

O NFL não permite que os árbitros falem com a imprensa, mas em uma reportagem de grupo, o árbitro Brad Allen explicou a jogada em que não houve interferência contra Valdés-Scantling.

“Em todas as jogadas onde pode ou não haver interferência de passagemseja ofensivo ou defensivo, o oficial de cobertura deve decidir se o contato materialmente restringe o receptor. E neste caso, a cobertura funcionários estavam em uma boa posição e decidiram que não havia nenhuma restrição material que chegasse ao nível de interferência defensiva no passe”, Allen diz no comunicado.