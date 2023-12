Chiefs passam pelos Patriots no Gillette Stadium – para alegria de Taylor Swift

Ro back Jerick McKinnon lançou para um touchdown e correu para outro, e Patrick Mahomes passou para 305 jardas e duas pontuações para ajudar Kansas City a vencer o New England Patriots por 27-17 no domingo, na frente do superfã do Chiefs, Taylor Swift.

Com a estrela pop – e um monte de Swifties – na multidão, os atuais campeões do Super Bowl quebraram uma seqüência de duas derrotas consecutivas e mantiveram o controle da corrida AFC West. O tight end de Kansas City, Travis Kelce, que está em um relacionamento com Swift, pegou cinco passes para 28 jardas, mas também teve um potencial touchdown rebatido em suas mãos.

Travis Kelce admira pôster de Taylor Swift no Gillette Stadium antes do jogo dos ChiefsParker Johnson

Bailey Zappe, fazendo sua terceira partida consecutiva no lugar do escolhido no primeiro turno do draft, Mac Jones, completou 23 de 31 passes para 180 jardas para os Patriots. New England (3-11) perdeu pela sexta vez em sete jogos e continua na disputa por uma das duas primeiras escolhas no draft do próximo ano da NFL.

No que poderia ser o penúltimo jogo em casa da gestão do técnico Bill Belichick, os seis vezes campeões do Super Bowl conseguiram uma vantagem de 10-7 antes de permitir 20 pontos consecutivos.

Expulsos do “Monday Night Football” por causa de sua inépcia – uma estreia na NFL – os Patriots pareciam ter o terceiro faturamento no dia, atrás de Swift e do time de seu namorado, que ganhou dois dos últimos quatro títulos da NFL e tem todos os o poder estelar que a Nova Inglaterra reivindicou uma vez.

Fãs entraram carregando cartazes gritando para Swift; outros faziam fila ao longo das rampas e passarelas esperando que ela passasse a caminho dos camarotes luxuosos. O próprio Kelce passou por um banner do Swift pendurado sob os assentos, comemorando os principais artistas que vieram ao Gillette Stadium.

Swift, que está de folga do Eras Tour, apareceu no placar no início do segundo quarto, vestindo boné e moletom do Chiefs. A multidão gritou; ela mostrou a língua de brincadeira, acenou e mandou um beijo para os fãs.

Os Chiefs (9-5) melhoraram para 5-2 com a presença de Swift. O melhor que os Patriots puderam oferecer foi Jon Bon Jovi, amigo de Belichick, que tocou a campainha do farol antes do jogo e foi recebido com aplausos mornos quando apareceu no placar durante o jogo.

Harrison Butker errou um field goal de 39 jardas no lance inicial de Kansas City, acertando uma série de 61 chutes diretos que ficou um aquém de seu próprio recorde de franquia. Chad Ryland, da Nova Inglaterra, igualou-o, errando 41 jardas em sua primeira tentativa.

Na jogada seguinte, Mahomes acertou Clyde Edwards-Helaire por 48 jardas para o New England 15. Duas jogadas depois, McKinnon deu um snap direto e lançou para Rashee Rice para o passe para touchdown de 4 jardas.

Zappe completou um touchdown de 16 jardas para Hunter Henry, e o New England aproveitou a primeira interceptação de Mahomes para um field goal que fez a vantagem de 10-7 no final do segundo quarto. Mahomes acertou McKinnon de 8 jardas para dar a liderança a Kansas City e converteu de 29 jardas para fazer 17-10.

Na jogada seguinte dos Patriots, Willie Gay interceptou Zappe e correu 24 jardas para o New England 7. Duas jogadas depois, Mahomes lançou um para Edwards-Helaire na parte de trás da end zone para dar aos Chiefs uma vantagem de 24-10. .

Kansas City liderava por 27 a 10 quando o passe de Mahomes ricocheteou nas mãos de Kadarius Toney e foi interceptado por Jahlani Tavai. Duas jogadas depois, Kevin Harris correu 18 jardas para o touchdown.

Depois que os Chiefs foram parados, Ekow Boye-Doe acertou o chute de Tommy Townsend na linha de 1 polegada. Os Patriots não conseguiram fazer nenhum progresso, virando a bola nas descidas aos 7, depois que o passe de Zappe foi incompleto na quarta para 4.

Lesões

O Patriots OL Cole Strange machucou o joelho no início do segundo quarto e foi retirado em um carrinho. Ele foi descartado alguns minutos depois. … DB Jonathan Jones foi anunciado com uma lesão no joelho no intervalo. … O OL Conor McDermott deixou o jogo com uma lesão na cabeça. … TE Hunter Henry deixou o jogo no segundo tempo com uma lesão no joelho.

A seguir

Chiefs: hospede os Raiders no dia de Natal.

Patriots: Jogue contra o Broncos em Denver no domingo à noite.