Chiefs RB Isiah Pacheco expulso por socar jogador do Packers em meio a péssima arbitragem

Chefes de Kansas City correndo de volta Isaías Pacheco foi desclassificado pela derrota da equipe na estrada para o Green Bay Packers sobre Futebol de domingo à noite no Lambeau Field por socar o cornerback Keisean Nixon. O soco ocorreu em meio a algumas ligações ruins do NFL funcionários.

Pacheco, de 24 anos, deixou a partida faltando menos de um minuto para o final do quarto período. Ele provavelmente será suspenso ou multado por dar um soco em Nixon, que ainda usava o capacete, o que aparentemente machucou a mão do impetuoso running back.

O Chiefs RB deu um soco em Nixon durante um fumble de retorno para touchdown que os árbitros eventualmente reverteram corretamente após verificar em vídeo que o wide receiver Arroz Rashee caiu por contato.

O soco, no entanto, deu aos Chiefs uma penalidade de 15 jardas no lance final do jogo, que terminou com uma tentativa fracassada de Ave Maria do quarterback. Patrick Mahomes. Antes disso, porém, os árbitros marcaram uma falta pessoal em um jogador do Packers, apesar de acertarem Mahomes enquanto ele ainda estava dentro de campo.

Os árbitros aparentemente compensaram aquela decisão terrível ao não apitarem em uma interferência de passe defensiva quando Márquez Valdés-Scantling foi alvejado perto da zona final.

Jonathan Owens empurra Travis Kelce na jogada final

Mahomes, 28 anos, lançou um passe Hail Mary para a end zone com o relógio chegando a zero e quase encontrou o tight end Travis Kelce.

Segurança dos embaladores Jonathan Owensno entanto, empurrou Kelce por trás e escapou com um DPI para garantir a vitória do Green Bay.

eu aprecio que todo mundo saiba que PI não é uma coisa no Hail Marys, então Jonathan Owens pode simplesmente empurrar Travis Kelce enquanto as bolas estão no ar e Kelce nem reclama pic.twitter.com/aKtYMI03Gz ? Christian DAndrea (@TrainIsland) 4 de dezembro de 2023

Muito pode ser dito sobre os wide receivers do Chiefs e os jogadores do Packers merecem todo o crédito pela vitória, mas a péssima arbitragem deixou um gosto amargo na boca dos torcedores.

A interferência no passe também raramente é solicitada em uma tentativa de Hail Mary de último suspiro. Owens é casado com Simone Biles e Kelce está namorando Taylor Swiftentão esta jogada provavelmente levará a NFL a reprimir tais jogadas.