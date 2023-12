Chilli e Matthew Lawrence se fortalecendo e passando férias juntos

no TLC Pimenta e ator Mateus Lourenço não são tão públicos sobre seu romance como costumavam ser, mas não se deixe enganar pelo silêncio – o relacionamento deles ainda está crescendo e eles estão se preparando para a alegria compartilhada do feriado.

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ… Chilli e Matthew recentemente passaram seu segundo Dia de Ação de Graças juntos, com o cantor preparando alguma comida para eles, e Matthew aparentemente ficou impressionado com a refeição.

TMZ. com

Chilli e Matthew estiveram juntos na noite de quinta-feira para o show do TLC em Las Vegas, e os dois foram juntos a um jogo do Atlanta Falcons no mês passado.