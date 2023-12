Choque no hóquei no gelo: Lesão terrível sofrida por um jogador durante um jogo, pode ficar paralisado

A terrível golpe sofrido por Sanni Hakalaque atualmente é capitão da equipe HV71 em um Liga Sueca de Hóquei Feminino partida deixou-a com uma lesão no pescoço que pode deixar a jovem de 26 anos paralisada para o resto da vida.

A lesão ocorreu quando ela bateu a cabeça na trave durante o primeiro período de uma partida contra O zoológico. Após o impacto, ela ficou paralisada do peito para baixo e teve que ser levada às pressas para o Hospital Universitário de Linkoping e submetida a uma cirurgia, o que não a impediu de ficar paralisada e com função reduzida nos braços e nas mãos.

Hóquei no gelo em estado de choque: medalhista olímpico pode ficar paralisado após golpe horrívelX

“Ainda é difícil entender o que aconteceu”, Lutando disse nas redes sociais. “Que a colisão com a trave foi tão grave quanto foi, que as consequências se tornaram tão grandes.

“Não só sou forçado a parar de jogar hóquei no gelo, algo que tem sido uma grande parte da minha vida há muitos anos, mas também posso ser forçado a ficar sentado em uma cadeira de rodas pelo resto da minha vida. A lesão que sofri na última sexta-feira depois colidir com a trave me deixou paralisado do peito para baixo, com função reduzida nos braços e nas mãos.

“Essa é a realidade à qual estou tentando me adaptar. Entendo que agora estou enfrentando uma luta longa e difícil com meu corpo e o jogo mais difícil da minha vida. Agora preciso concentrar toda a minha energia na reabilitação para poder me recuperar o melhor que posso.”

Ela acrescentou: “Esta situação obviamente é uma droga, mas não tenho medo de enfrentá-la. Não sei o que farei a seguir, mas sei que será incrível.”

Quem é Sanni Hakala?

O jovem de 26 anos Lutando ganhou a medalha de bronze com a equipe da Finlândia no PyeongGhang 2018 e no inverno de Pequim 2022 Olimpíadas.

Além da prata nos Mundiais da especialidade em solo finlandês em 2019 e mais dois bronzes nos Estados Unidos 2017 e Canadá 2021.

Lutando competiu em times masculinos até os 15 anos, tal era sua promessa quando jovem jogadora, já que acabou sendo contratada por JYP Jyvaskyla na primeira divisão do hóquei feminino finlandês.