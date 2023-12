Chris Evert dá a pior notícia sobre sua saúde: meu câncer voltou

Emissora de tênis Chris Evert perderá os comentários do Aberto da Austrália de 2024 devido a uma recorrência de câncer de ovário, marcando o mais recente desenvolvimento em sua batalha de dois anos desde o diagnóstico inicial em dezembro de 2021.

Evert, que completa 69 anos em 21 de dezembro, já havia anunciado que estava livre do câncer em janeiro. O revés segue-se a uma ligação familiar, com a irmã da lenda do ténis, Jeanne, a sucumbir ao cancro do ovário em fevereiro de 2020.

Más notícias para Evert

“Desde que fui diagnosticado com câncer pela primeira vez, há dois anos, tenho sido muito aberto sobre minha experiência”, Evert disse em comunicado publicado pela ESPN.

“Queria atualizar a todos vocês. Meu câncer está de volta. Embora este seja um diagnóstico que eu nunca quis ouvir, mais uma vez me sinto feliz por ter sido detectado precocemente.

“Com base em uma tomografia PET, passei por outra cirurgia robótica na semana passada. Os médicos encontraram células cancerígenas na mesma região pélvica. Todas as células foram removidas e comecei outra rodada de quimioterapia.

“Não poderei me juntar aos meus colegas quando a ESPN retornar a Melbourne para o Aberto da Austrália no próximo mês. Mas estarei pronto para o resto da temporada do Grand Slam!

“Encorajo todos a conhecerem a história de sua família e defenderem a si mesmos. A detecção precoce salva vidas. Seja grato por sua saúde neste período de festas.”

Evertum ex-jogador número 1 do mundo com 18 títulos importantes de simples, aposentou-se em 1989 e foi incluído no Hall da Fama do Tênis Internacional em 1995.