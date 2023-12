Christian McCaffrey defende o caso de MVP enquanto 49ers esmagam Cardinals pela 6ª consecutiva

Christian McCaffrey marcou três touchdowns, Distrito de Charvarius teve duas interceptações – incluindo um pick-6 – e o São Francisco 49ers aumentou sua seqüência de vitórias para seis jogos com uma vitória por 45-29 sobre o Cardeais do Arizona no domingo.

São Francisco Brock Purdy – fazendo seu primeiro NFL começou no State Farm Stadium, que fica a cerca de 72 quilômetros de onde ele cresceu – completou 16 dos 25 passes para 242 jardas e empatou o recorde de sua carreira com quatro touchdowns. Ele também se livrou de uma forte rebatida no segundo quarto que o fez perder algumas jogadas.

Durante a sequência de vitórias, os 49ers (11-3) venceram todos os jogos por pelo menos 12 pontos. Eles também venceram 12 vitórias consecutivas contra adversários de divisão no NFC Oeste.

McCaffrey marcou seu segundo touchdown no início do terceiro quarto, escapando do campo de defesa para uma pontuação de 41 jardas e uma vantagem de 28-13. O running back estava tão aberto que ele saltou para pegar, caiu e ainda teve tempo de se levantar e correr até a end zone.

Ele chegou lá pela terceira vez no terceiro quarto, depois de avançar 1 jarda para o touchdown e uma vantagem de 35-16. Deebo Samuel seguiu com sua segunda recepção para touchdown no quarto, uma recepção de 19 jardas que fez 42-22.

McCaffrey, de 27 anos, terminou com cinco recepções para 72 jardas e dois touchdowns, ao mesmo tempo que correu para 115 jardas e uma pontuação.

Charvarius Ward intercepta Kyler Murray

Ward colocou os 49ers à frente para sempre quando pisou na frente de Trey McBride pegar Kyler Murray‘s passe depois que os Cardinals (3-11) decidiram tentar na quarta para 3. O cornerback correu 66 jardas na direção oposta para uma vantagem de 14-7, afastando-se de dois defensores do Arizona. O erro encerrou a seqüência de 96 passes sem interceptação de Murray.

Arizona Matt Prater reduziu a margem para 14-13 fazendo dois field goals no segundo quarto, um de 58 jardas e outro de 43.

Purdy saiu brevemente durante o segundo quarto com uma ferrão no ombro esquerdo após uma grande rebatida do Arizona Dennis Gardeck, que foi cobrado por uma penalidade de 15 jardas. Mas o quarterback voltou mais tarde e acertou McCaffrey para um touchdown de 5 jardas faltando 1:14 para o fim do intervalo para uma vantagem de 21-13.

Murray completou 26 de 39 passes para 211 jardas, um touchdown e duas interceptações. Os Cardinals estão 2-3 desde que ele voltou de uma ruptura do LCA no joelho direito no mês passado.

Emari Mercado adicionou uma corrida de touchdown de 49 jardas no quarto período. McBride pegou 10 passes para 102 jardas. Os Cardinals correram 234 jardas, encontrando algumas lacunas na defesa número 1 da NFL.

O Arizona começou bem com Murray encontrando McBride duas vezes para um total de 49 jardas no ar antes James Conner correu para um touchdown de 2 jardas, coroando uma marcha eficiente de sete jogadas e 75 jardas.

Mas os 49ers não demoraram muito, respondendo com seu próprio touchdown que terminou com Purdy acertando Samuel para um touchdown de 12 jardas.

LESÕES

49ers: CB Deommodore Lenoir (costelas) saiu no segundo tempo e não voltou.

Cardeais: O Geoff Swain (panturrilha) saiu no segundo quarto e não voltou. … WR Marquesa Marrom (calcanhar) também se machucou no primeiro tempo.

A SEGUIR

49ers: Casa vs. Baltimore em 25 de dezembro.

Cardeais: No Chicago próximo sábado.