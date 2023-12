Christine Ferea quer luta corpo a corpo com Cris Cyborg, presidente do BKFC interessado

Cris Cyborg conquistou títulos em praticamente todas as grandes promoções de MMA e atualmente está se testando no boxe, mas que tal tirar as luvas para uma luta com os nós dos dedos?

Isso é o que a atual campeã peso mosca do BKFC, Christine Ferea, adoraria ver enquanto busca as maiores lutas para sua carreira. Enquanto ela está se preparando para uma revanche contra a veterana do UFC e Bellator Bec Rawlings no BKFC 56, Ferea espera continuar aumentando seu próprio perfil para tornar atraente para alguém como Cyborg ou a campeã de boxe Amanda Serrano cruzar e desafiá-la nua. competição de juntas.

“Eu quero grandes nomes, mas tenho que merecê-los”, disse Ferea ao MMA Fighting. “Tenho que chamar a atenção da Amanda Serrano ou da Cris Cyborg para fazer valer a pena para elas. Por que eles vão vir com tudo se eu não trago nada? Só para fazer isso? Eles estão em posições em que não precisam de nada nem de ninguém. Tenho que fazer valer a pena e trazer algo para eles também. Não apenas por mim, mas por eles.

“Então é claro que quero a Amanda Serrano, lutaria com a Cris Cyborg. Mas tenho que fazer valer a pena, e sinto que grandes nocautes e números maiores e apenas mais atenção, isso seria mais atraente para eles virem.”

Serrano, que já lutou no MMA, costuma competir entre 125 e 140 libras, o que está na mesma faixa de Ferea como peso mosca no BKFC. Haveria uma enorme diferença de tamanho contra alguém como Cyborg, no entanto, que conquistou vários títulos como peso pena, mas obviamente pesa muito mais do que 145 libras.

Nada disso importa para Ferea porque ela adora a ideia de se desafiar contra os maiores e melhores adversários, e não existe nada melhor do que uma lenda como Cyborg.

“Cris Cyborg, ela me pesa pelo menos 40 quilos”, disse Ferea. “Isso seria algo que nivelaria muito o campo de jogo [for her bare-knuckle debut].

“É uma luta perigosa para mim, mas eu faria isso. Definitivamente. Eu teria que fazer isso aos 145 porque ela não consegue superar isso. Essa é uma tarefa enorme. Isso seria como Bob Sapp versus Ernesto Hoost [in kickboxing]. Isso é o que é. Para as mulheres, é um grande salto para mim, aos 125 anos.”

Pode parecer que Ferea está apenas atirando ao mencionar Cyborg como um oponente dos sonhos, mas acontece que ela também conversou sobre a possibilidade com o presidente do BKFC, Dave Feldman.

Ele não está apenas receptivo à ideia, mas Feldman revelou que Cyborg realmente contatou o BKFC com interesse em potencialmente fazer uma mudança para o nulo há não muito tempo.

“[Christine Ferea] disse: ‘Ei chefe, quero lutar contra Cris Cyborg’, e o engraçado é que Cris Cyborg realmente nos procurou”, disse Feldman ao MMA Fighting. “É algo que não vou dizer que está definitivamente acontecendo, mas é algo que pode estar nos planos para nós.

“Quero dizer, imagine Cris Cyborg jogando com os nós dos dedos nus. Isso seria inacreditável. E contra alguém como Christine Ferea, que não gosta de recuar e apenas gosta de passar por cima dos adversários, acho que pode ser um confronto muito, muito emocionante. Acho que isso é algo que pode deixar os fãs muito entusiasmados.”

Cyborg está atualmente agendado para uma luta de boxe em janeiro e recentemente assinou um novo contrato de múltiplas lutas com o Bellator, que agora está sob propriedade do PFL. Claro, o PFL permitiu que lutadores como Francis Ngannou seguissem o boxe e o Bellator deu permissão a Michael Page para cruzar para uma luta do BKFC contra Mike Perry, então tudo parece possível.

Feldman diz que ainda não conversou pessoalmente com Cyborg sobre a possibilidade de se unirem um dia no futuro, mas é uma conversa que ele espera ter mais cedo ou mais tarde.

“Eu não falei com ela, mas ela estendeu a mão e disse: ‘Ei, eu adoraria fazer uma luta com os nós dos dedos [fight]’”, disse Feldman. “Não entrei em contato porque ainda não estava pronto, mas veremos o que acontece depois dessa luta e com certeza entraremos em contato e veremos se podemos fazer algo acontecer.”