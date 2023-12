Chuck Liddell revela a vez em que ameaçou ir à casa de Tito Ortiz e ‘bater em você na porra da sua sala’

Chuck Liddell sempre preferiu cuidar de seus negócios dentro da jaula.

O membro do Hall da Fama do UFC ganhou a reputação de ser um dos nocauteadores mais desagradáveis ​​​​da história do esporte, mas nunca encontrou a necessidade de resolver qualquer problema com rivais do passado em um ambiente público. Depois de sentar a poucos metros de assistir Sean Strickland se lançar contra Dricus du Plessis no UFC 296, o ex-campeão dos meio-pesados ​​contou o mais perto que chegou de uma luta de rua enquanto ainda estava no meio de sua carreira de lutador.

Para surpresa de ninguém, o rancor de Liddell era contra Tito Ortiz depois que o sempre franco “Huntington Beach Bad Boy” fez alguns comentários malfadados durante uma entrevista de rádio enquanto promovia uma de suas lutas.

“Tito, quando estava lutando contra Vitor Belfort, estava dando uma entrevista para uma rádio em San Diego e disse: ‘Eu não saio com lixo branco como o Chuck’”, Liddell retransmitiu no Luta de rua podcast. “Um monte de caras me ligaram e disseram, ‘O que há com isso?’ Então eu não estava muito feliz com ele.”

Liddell disse que compareceu ao card em que Ortiz derrotou Belfort no UFC 51. Os dois rivais de longa data deveriam aparecer em uma festa pós-luta, onde um desentendimento entre eles era quase inevitável.

A desavença entre as lendas do UFC era tão palpável que parecia que uma briga violenta poderia estourar entre os lutadores e seus amigos. Assim, em um esforço para manter a paz, Liddell revelou que foi abordado para resolver seu rancor contra Ortiz com uma conversa, em vez de soltar os punhos.

Foi quando Liddell disse que deu um ultimato a Ortiz, principalmente quando se tratava de qualquer conversa sobre seus relacionamentos pessoais.

“Há uma festa pós-festa e John Huntington, um amigo nosso, estava promovendo-a”, explicou Liddell. “Ele veio até mim e disse: ‘Ei, mano, você tem que acabar com essa coisa com o Tito, porque seus caras vão lutar contra os caras dele. Não preciso de problemas aqui. Eu não preciso de problemas. Por favor, esmague isso. Eu disse: ‘Sim, sem problemas’. Eu fui até lá, eles chamaram o Tito e, na verdade, Vin Diesel também estava lá, ele estava negociando, eu acho. Ele apareceu e estava tentando nos fazer conversar e ser legais.

“Eu fico tipo, ‘Tito, primeiro, esta é minha namorada – peça desculpas. Em segundo lugar, se você voltar a falar sobre minha família e amigos em uma entrevista de rádio, sei onde você mora e irei bater em você na porra da sua sala de estar. Você entende aquilo?'”

Antes de sua rivalidade acalorada, Liddell contava com Ortiz como parceiro de treinamento e amigo, o que significava que eles se conheciam muito bem. Em outras palavras, Ortiz entendeu perfeitamente que Liddell estava falando sério ao apresentar seu desafio.

Claro, Liddell disse que a explicação de Ortiz sobre toda a situação também foi um tanto idiota, mas isso é conversa para outro dia.

“[Tito said,] ‘Não cara, entendi, me desculpe, eu não estava falando sobre ela, estava falando sobre Juliette Lewis’”, disse Liddell. “Revista Nós disse que estava namorando Juliette Lewis por algum motivo. Eu fico tipo, ‘Ela não é lixo branco, mano. Ela interpreta personagens de filmes, idiota.

“Eu disse: ‘OK, estamos bem, não vou causar nenhum problema’. Ele sabia desde quando treinamos antes, treinamos juntos, ele ouviu histórias sobre mim – estou falando sério.”

Esse incidente não levou a uma altercação fora da jaula, mas certamente não resolveu a longa rivalidade entre eles. Eles se encontraram pela segunda vez no UFC menos de dois anos depois, com Liddell nocauteando Ortiz no terceiro round para defender o título dos meio-pesados ​​​​pela quarta vez consecutiva.