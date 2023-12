Cigana Rose Blanchard libertada da prisão

Cigana Rosa Blanchard está de volta do lado de fora… ela acabou de ser libertada de trás das grades e está em liberdade condicional.

Como informamos… Cigano foi concedida liberdade condicional em setembro e o Departamento de Correções do Missouri agendou sua libertação para dezembro. 28, três anos antes de sua data de lançamento.

Lembre-se… Gypsy foi condenada a uma década atrás das grades em 2016, depois de se declarar culpada do assassinato de sua mãe, um caso que gerou um documentário da HBO e uma série com roteiro do Hulu.