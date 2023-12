Cimed OFERECE EMPREGOS em diversas partes do país

A Cimed, empresa farmacêutica brasileira sediada na cidade de São Paulo, está com ótimas possibilidades de emprego no presente momento. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, confira quais são as oportunidades abertas:

Analista Controle da Qualidade Junior – Microbiologia – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Analista de Assuntos Regulatórios Pleno (Registro) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação Sênior – Skincare e Estética – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Laboratório Analítico – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Analista de Marketing de Produto Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvimento de Produto Pleno – Novos Produtos – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Analista PCP Pleno – Três Corações – MG – Efetivo;

Assistente de Controle da Qualidade – Microbiologia (Temporário) – Pouso Alegre – MG;

Auditor Interno Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Logística I (PA) – Ananindeua – PA – Efetivo;

Coordenador de Contas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Coordenador Farmacêutico – Fortaleza – CE – Efetivo;

Encarregado (a) de Logística – São Sebastião da Bela Vista – MG – Efetivo;

Gerente de Desenvolvimento de Negócios – Estética – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Produto Pleno – Higiene e Beleza – São Paulo – SP – Efetivo;

Gestor de Vendas – Alagoas – Maceió – AL – Efetivo;

Gestor de Vendas – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Cimed

Dando mais informações sobre a Cimed, podemos frisar que trata-se de uma uma empresa 100% nacional, que quer que todos, em qualquer canto do país, tenham acesso à saúde de qualidade, afinal, remédio não tem classe social.

Seu propósito é proporcionar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. Com ritmo, rotina e ritual, entrega sempre o melhor, levando gente no coração para nos tornarmos a maior e melhor farmacêutica do Brasil.

Com atuação de ponta a ponta, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega final nas lojas e farmácias, tem um centro de desenvolvimento e pesquisa, o Instituto Claudia Marques, além de indústria de embalagens, fabricação, frota e centros de distribuição próprios.

Por fim, Hoje tem a maior cadeia de distribuição de medicamentos do país, chegando nos mais de 60 mil pontos de venda por meio de nossos centros de distribuição próprios no DF e em 24 dos 26 estados do Brasil.

Como se candidatar em uma das vagas?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Cimed, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

