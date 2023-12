Cirurgia de remoção de câncer do ator Ken Hudson Campbell de ‘Home Alone’ foi bem-sucedida

Como informamos, Ken estava diagnosticado com câncer em outubro, depois que um tumor cresceu na parte inferior de sua boca e “começou a invadir seus dentes”… de acordo com Michaela, que expôs tudo em um GoFundMe ela preparou para seu pai.

Ela começou o GFM porque Ken, infelizmente, perdeu o seu seguro de saúde SAG-AFTRA no início do ano passado após a pandemia – mas o apoio tem sido esmagador, são mais de $ 96.000 da meta de $ 100 mil.

Houve alguns pesos pesados ​​oferecendo doações – incluindo US$ 1 mil de Jeff Garlin dar Tim PradosUS$ 5 mil do criador de “The Big Bang Theory” Bill Prady e US$ 10.000 de Steve Carell.