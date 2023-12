CJ Stroud está ‘melhorando um pouco’, mas continua em dúvida para jogar no domingo

Tele Houston Texanos‘perseguição improvável do NFL os playoffs provavelmente dependem de o quarterback conseguir superar rapidamente um ferimento assustador na cabeça.

Esse é o desafio que enfrenta CJ Stroudo provável Novato Ofensivo do Ano que rapidamente se tornou um dos melhores zagueiros da liga. Stroud sofreu uma concussão durante a derrota de domingo por 30-6 para o Jatos de Nova Yorke a Texanos – precariamente empoleirado no AFC imagem dos playoffs – esperam que a estrela do sinal retorne mais cedo ou mais tarde, já que restam apenas quatro jogos na temporada regular.

Ryans oferece uma atualização

Texanos treinador principal DeMeco Ryans disse aos repórteres na quarta-feira que, embora Stroud não treinou na quarta-feira, ele está se recuperando após sofrer o ferimento na cabeça.

“CJ, ele está melhorando um pouco”, disse Ryans. “Vamos ver como vai a semana, mas ele ainda está no protocolo de concussão.”

Stroud se machucou no meio do quarto período em Estádio MetLife no domingo, quando Jatos atacante Quinn Williams o sufocou. Foi a segunda vez em tantas semanas que Stroud recebeu um grande golpe que o deixou atordoado – ele perdeu duas jogadas durante a vitória da semana 13 sobre o Denver Broncos depois que ele ficou pior em uma fuga de quarterback.

Stroud poderia jogar contra os Titãs?

Santos de Nova Orleans quarterback Derek Carr pode ser uma inspiração para Stroudno sentido de que a concussão Carr no domingo voltou à ação contra o Carolina Panteras – tendo sido inocentado apenas na sexta-feira após um exame independente. Stroud pode não ter tanta sorte, e Houston não quer apressar a maior esperança que sua franquia já teve.

É possível que Stroud seja inocentado e saia do protocolo de concussão antes do fim de semana, mas se não o fizer, não jogará contra o colega novato Will Levis e ele Titãs do Tennessee no domingo. O Texanos poderia recorrer ao backup Davis Moinhos – o titular do time antes de Stroud ser escolhido em segundo lugar geral no draft de 2023 – ou mesmo entregar as rédeas para Caso Keenumex-titular dos playoffs em Minnesota.