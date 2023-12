Claressa Shields dispensada por boxeador: ‘GWOAT’ responde ao vídeo vazado

vocêcampeã de boxe feminina derrotada Escudos Claressa “GWOAT” se tornou viral esta semana por causa de um vídeo de cinco anos atrás, dela sendo nocauteada por um boxeador Arturs Akhmetovs e ela está adorando toda a atenção.

Shields, 28, afirmou que Ahtemovs “usava luvas sem acolchoamento” porque estava furioso porque ela o havia vencido no início da semana, durante outra sessão de sparring. A campeã feminina de boxe é conhecida pelos treinos com homens, o que ainda faz parte do seu dia a dia, apesar do incidente de cinco anos.

“Não tenho nenhum problema em ser pego em um sparring, isso acontece e eu faço sparring com a maioria dos homens! Mas esse cara, Arthur e seu treinador Derrick Santos ficamos envergonhados e da próxima vez que brigamos ele usou luvas propositalmente com pouco ou nenhum acolchoamento, não posso inventar isso. Eu não pude acreditar”, tuitou Shields.

Shields também afirmou que ela continuou treinando com outro homem depois de ser derrubada durante o treino de 2018.

Os 15 minutos de fama de Arturs Ahmetovs

Quando Ahmetovs vazou o vídeo dele derrubando Shields, ele legendou a postagem com uma mensagem para Shields, o que na verdade prova que ela está dizendo a verdade.

“É bom que você se lembre de mim, Claressa Shields”, escreveu ele. “Se você acha que eu desonrei você, como pessoa honesta. Estou pronto para me divertir.”

Sua presunção e indiferença diante da situação são a prova de que ele busca apenas 15 minutos de fama.