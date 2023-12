Classificação de Otto Wallin: Por que a luta de hoje não será fácil para Anthony Joshua

Óne das duas lutas principais no ‘Dia do Acerto de Contas’ evento vai estrelar Antonio Josué e Otto Wallin no ringue na Arábia Saudita. E embora muitos favoreçam a vitória do inglês, não será uma batalha fácil, pois ele enfrenta um adversário perigoso.

O sueco já provou que é um osso duro de roer, até mesmo para alguns dos lutadores pesos pesados ​​​​mais talentosos do mundo. Poucos esqueceriam como Wallin quase venceu o indomável Fúria de Tyson em 2019, deixando-o com um corte feio na sobrancelha.

Essa derrota por pouco para ‘The Gypsy King’ é a única derrota da carreira do jogador de 33 anos em 27 lutas até o momento, e Joshua será cauteloso com a ameaça que ele representa – notando especialmente sua reação ao Luta de fúria.

Após esse pequeno incidente, ele respondeu com seis vitórias – a última das quais foi decidida por decisão dividida contra o ex-campeão dos pesos-cruzados. Murat Gassiev em setembro.

Essa sequência de sucessos o levou a ser classificado como o quarto melhor boxeador peso pesado ativo do mundo pelo Transnational Boxing Rankings Board e o décimo pela revista The Ring.

‘Não há futuro’ para Joshua se ele não vencer Wallin

AJ admitiu que uma perda para os experientes Wallin lançaria sérias dúvidas sobre seu futuro no boxe.

Com isso, o ex-campeão dos pesos pesados ​​está totalmente focado na luta e vai dar tudo de si no ringue da Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita.

“Como sempre digo, deixe-me focar no que tenho que fazer.” Joshua disse a TNT Sports. “Sem sábado à noite não há futuro.

“Sábado à noite, como venho dizendo a semana toda, esse tem sido meu foco principal. Aconteça o que acontecer no ringue, é onde está meu coração. Preciso conseguir essa vitória.”

Depois de duas derrotas consecutivas para Oleksandr Usyk, Joshua se recuperou este ano com vitórias sobre Jermaine Franklin e Robert Helenius. Ele espera vencer Wallin para finalizar uma luta contra Deontay Wildeem 2024.