Classificação libra por libra do MMA: Leon Edwards tira Jon Jones do top 3

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Com o último pay-per-view do ano do UFC nos livros, como a reta final de 2023 afetou o cenário global libra por libra? Vamos dar uma olhada.

Leon Edwards está entrando em ar rarefeito.

O campeão meio-médio do UFC defendeu seu trono mais uma vez, superando Colby Covington sem esforço no UFC 296 para marcar a segunda defesa de seu reinado pelo título. A invencibilidade de Edwards agora é de 13 lutas consecutivas, um número monstruoso em qualquer métrica, e com um trio de vitórias combinadas sobre os dois pesos médios proeminentes da última meia década, ele está rapidamente se consolidando como um dos lutadores mais talentosos de sua carreira. geração.

Nesse sentido, Edwards também pode se autodenominar oficialmente um dos três melhores lutadores peso por peso do MMA. Após seu sucesso no pay-per-view de fim de ano do UFC, o orgulho de Birmingham subiu para o terceiro lugar na lista deste mês, desbancando o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones e mandando o maior de todos os tempos para o No. 4 vagas. Poderia uma classificação entre os 2 primeiros estar no futuro de Edwards? Com os desafiantes Belal Muhammad e Shavkat Rakhmonov já respirando em seu pescoço, o campeão terá oportunidades de ter um grande 2024.

Também dando um grande salto neste mês está Alexandre Pantoja, que defendeu o título peso mosca do UFC com uma vitória magistral sobre Brandon Royval na co-luta principal do UFC 296. Por seu trabalho, Pantoja salta para a 7ª posição da nossa lista, superando notavelmente o peso mosca GOAT Demterious Johnson, que parece estar chegando ao fim de seu tempo no esporte.

Olhando para 2024, o ano começa com força, com o número 10 Sean Strickland e o número 19 Dricus du Plessis se enfrentando pelo título dos médios do UFC em 20 de janeiro no UFC 297. Considerando a loucura que já vimos entre esses dois senhores no fim de semana, a primeira luta pelo título do UFC do ano novo com certeza será memorável, tanto dentro quanto fora do octógono.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Leon Edwards derrotou. Colby Covington, nº 9 Alexandre Pantoja derrotou. Brandon Royval

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 10 Sean Strickland x Nº 19 Dricus du Plessis (UFC 297, 20 de janeiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Jiri Prochazka (4), Johnny Eblen (3), Brandon Moreno (3), Vadim Nemkov (2), Shavkat Rakhmonov (2), Patricio Pitbull (2), Jamahal Hill (2), Robert Whittaker (2), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Merab Dvalishvili (1), AJ McKee (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1)

A classificação peso por peso feminino ficou um tanto estagnada ao longo do quarto trimestre de 2023, e dezembro não foi diferente, já que as rivais do PFL Larissa Pacheco e Kayla Harrison foram as únicas lutadoras importantes a entrar na jaula. Ambas as mulheres conquistaram vitórias no final da temporada de 2023 do PFL, com o número 7 Pacheco derrotando Marina Mokhnatkina para manter seu lugar e conquistar outro prêmio de US$ 1 milhão, e Harrison derrubando o veterano do UFC Aspen Ladd para empatar para o 18º lugar no ranking. nossa lista.

Os negócios finalmente melhoram em 2024, no entanto, quando a 11ª posição Mayra Bueno Silva e a outra mulher empatada na 18ª posição, Raquel Pennington, se enfrentam no dia 20 de janeiro na co-luta principal do UFC 297 para finalmente ungir o sucessora de Amanda Nunes e coroar a nova campeã peso galo feminino do UFC. É um confronto que a número 13 Julianna Peña certamente assistirá com grande interesse enquanto a divisão de 135 libras faz a transição formal para sua era pós-Nunes.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 7 Larissa Pacheco venceu. Marina Mokhnatkina, nº 19 Kayla Harrison derrotou. Aspen Ladd

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 11 Mayra Bueno Silva vs. Nº 18T Raquel Pennington (UFC 297, 20 de janeiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Stamp Fairtex (6), Amanda Lemos (4), Lauren Murphy (2), Ketlen Vieira (1), Maycee Barber (1), Katlyn Chookagian (1), Irene Aldana (1), Virna Jandiroba (1), Marina Rodriguez (1)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Robert Whittaker, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

