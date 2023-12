Tele Cleveland Browns garantiu uma vaga na pós-temporada com uma vitória por 36-22 sobre o Houston Texanose muito crédito vai para o destinatário Amari Cooperer por seu excelente desempenho na Semana 16 da NFL.

Com esta vitória, Cleveland ostenta um recorde de 10 vitórias e cinco derrotas, posicionando-os em segundo lugar no Divisão Norte da AFCatrás apenas dos já qualificados Corvos de Baltimore. A equipe detém a quinta colocação geral no Conferência Americana.

O Texanosdeterminado a manter suas esperanças na pós-temporada com um recorde de 8-7, sediou o Marrons no Estádio NRG em Houston, Texas. No entanto, Tanoeiro e zagueiro Joe Flacco tinha planos completamente diferentes.

Tanoeiro entregou uma noite excepcional em território do Texas, conseguindo 11 passes de Flacodois deles na end zone, e estabelecendo um novo recorde da franquia com 265 jardas. O recorde anterior, detido por Josh Gordonteve 261 jardas em um jogo de 2013.

Como se isso não bastasse, o antigo Maré Carmesim do Alabama jogador superado 1.250 jardas, marcando sua segunda temporada com mais de 1.000 jardas. Em 2022, Tanoeiro gravado 1.160 jardas em 78 capturas.

“Eu sou imparável”: Cooper

Depois da partida, Tanoeiro expressou sua filosofia de dar o melhor de si em cada jogo. “Sim, toda vez que entro em campo, tento dar o meu melhor. Eu realmente sinto que sou indefensável.”

“É tudo uma questão de oportunidades, e tive muitas oportunidades hoje, então pude aproveitá-las”, explicou o jogador.

Treinador principal Kevin Stefanski afirmou que Cooper “é um profissional consumado. Ele é um dos melhores que já conheci.”

“Sua compreensão deste jogo, a maneira como ele vê o jogo – ele é como um sábio por aí. Combine isso com sua habilidade de corrida em rota. Ele é um dos líderes desta equipe. Esses caras amam Amari, e a mesma atitude é incrível”,Stefanski disse.

Cooper e Flacco são letais para Houston

Flaco e Tanoeiro começou a causar danos Houston defesa no segundo quarto com um passe de 75 jardas resultando em um touchdown. O Flacco-Cooper a dupla atacou novamente no terceiro quarto com um passe para touchdown de sete jardas.

Marrons quarterback, Joe Flaccogarantiu mais um passe para touchdown – uma jarda de 21 jardas para David Njoku. Ao final do jogo, o Universidade de Auburn graduado completou 27 passes em 42 tentativas para 368 jardastrês touchdowns e duas pontuações.

O Texanos ofensa percebeu que não era a mesma coisa sem CJ Stroud. Quarterback Davis Moinhos fez o que pôde, completando apenas 15 passes em 32 tentativas de 149 jardas e dois touchdowns.

Caso Keenum foi um desastre completo, jogando três quartos, acertando 11 de 17 para 62 jardas com duas interceptações.