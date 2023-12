Clientes do Nubank NÃO ACREDITAM em novo benefício oferecido pela marca; confira

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, está sempre inovando para oferecer vantagens exclusivas aos seus clientes. Dessa vez, os correntistas do segmento Ultravioleta foram agraciados com um novo benefício que certamente vai tornar suas experiências ainda mais especiais.

Parcerias de verão na Riviera de São Lourenço

O Nubank estabeleceu parcerias com estabelecimentos na Riviera de São Lourenço, uma renomada praia no litoral norte de São Paulo, para proporcionar benefícios exclusivos aos seus clientes de alta renda. Inspirado nos beach clubs europeus, o banco digital criou um ambiente diferenciado e exclusivo para os usuários Ultravioleta.

A diretora de marketing do Nubank, Juliana Roschel, destaca a importância dessas parcerias e a inspiração nos beach clubs europeus: “A nossa presença em Riviera faz parte de uma curadoria de experiências que o Nubank Ultravioleta está realizando para promover ainda mais tempo de qualidade em família”.

Benefícios exclusivos

Os clientes do Nubank Ultravioleta podem desfrutar de uma série de benefícios exclusivos durante sua estadia na Riviera de São Lourenço. O banco digital estabeleceu parcerias com restaurantes locais para oferecer experiências diferenciadas, além de patrocinar espaços de beach tennis, como o Lounge Nubank Ultravioleta e a Arena Nubank Ultravioleta.

Nos locais parceiros do Nubank, os usuários Ultravioleta contam com descontos especiais, áreas exclusivas, equipe de concierges e outros benefícios exclusivos. Além das áreas esportivas, o Nubank também se associou aos restaurantes Maremonti e Ristorantino. Aos finais de semana, os clientes do cartão premium têm direito a estacionamento com manobrista gratuito nos dois estabelecimentos durante todas as refeições, ampliando ainda mais as conveniências oferecidas pelo banco.

Como aproveitar os benefícios

Para aproveitar os benefícios exclusivos do Nubank Ultravioleta na Riviera de São Lourenço, basta apresentar o cartão Ultravioleta físico ou virtual, que pode ser acessado através do aplicativo do banco. Com o cartão em mãos, os clientes terão acesso ao Lounge Nubank Ultravioleta e à Arena Nubank Ultravioleta, onde poderão desfrutar de todas as vantagens oferecidas.



Serviço Lounge Nubank Ultravioleta

Período da experiência : de 2 de dezembro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024

Horário : de segunda a domingo, das 8h às 00h

Endereço: Avenida da Riviera, 1256, ao lado do Shopping Riviera

Serviço Arena Nubank Ultravioleta

Período da experiência : de 26 de dezembro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024

Horário : de terça a domingo, das 9h às 19h

Endereço: Largo dos Coqueiros, 83, Módulo 5, principal ponto da praia

Cortesia Manobrista

Período do benefício: de 16 de dezembro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024 (somente aos fins de semana)

Uma experiência única para os clientes do Nubank

Com essas novas parcerias na Riviera de São Lourenço, o Nubank reforça seu compromisso em oferecer experiências únicas e exclusivas para os clientes do segmento Ultravioleta. Através desses benefícios, os usuários do cartão premium poderão desfrutar de momentos especiais em um ambiente diferenciado, com todo o conforto e conveniência que o Nubank proporciona.

Se você é cliente do Ultravioleta, não perca a oportunidade de aproveitar esses benefícios exclusivos na Riviera de São Lourenço. Apresente seu cartão Ultravioleta e desfrute de uma experiência inesquecível. Aproveite o verão com estilo e sofisticação ao lado do Nubank.

Não perca tempo e aproveite os benefícios exclusivos do Nu Ultravioleta na Riviera de São Lourenço.