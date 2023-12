CLIMA de NATAL no WhatsApp: confira as MODIFICAÇÕES

Na sociedade brasileira, é evidente como o espírito natalino envolve a população, seja pela união familiar, festas ou, naturalmente, trocas de presentes. Se você se enquadra no grupo que absorve o ambiente de Natal com antecipação, é possível que até os recursos digitais do seu WhatsApp sejam afetados por esse clima festivo.

Com isso em mente, é recomendável que continue a leitura para descobrir um pequeno guia com cinco etapas para adaptar o seu WhatsApp ao clima de Natal. No mínimo, será divertido ter novas configurações.

Aplicativo WhatsApp em sintonia com o Natal

É relevante destacar que a funcionalidade com “temática natalina” no WhatsApp não é um recurso oficialmente integrado ao aplicativo. Em vez disso, trata-se de uma manobra de adaptação para ajustar o perfil e o design visual do app ao espírito do Natal

De fato, desfrutar da semana pré-natalina de maneira animada, sintonizando-se com a tendência atual, é uma experiência gratificante. Se você integra o conjunto de indivíduos que, tomados desse sentimento, desejam sincronizar seus aplicativos com essa atmosfera, há algumas ferramentas do mais famoso mensageiro que pode ser do seu interesse.

O conceito de “temática natalina”

Primeiramente, é imprescindível esclarecer: a funcionalidade “temática natalina” não é uma característica do WhatsApp. Em essência, é uma customização acessível por meio das alternativas existentes no app e recursos externos, como citamos.

Embora já tenhamos mencionado esse ponto, é relevante reforçar. Além disso, desaconselhamos a instalação de qualquer extensão não oficial no WhatsApp. Isso porque, tais ações, violam as diretrizes da Meta e podem resultar na suspensão definitiva da sua conta, conforme estipulado nas políticas de uso.

Cinco procedimentos para inserir um toque natalino no WhatsApp

A seguir, elucidaremos cinco passos detalhados para que seu WhatsApp tenha uma aura natalina autêntica.

1.Procedimento – Ajustando o plano de fundo do chat

Para iniciar a real transformação natalina no seu mensageiro, é essencial modificar o cenário das conversas. Proceda assim:

Vá até as ‘Opções’ do WhatsApp;

Selecione ‘Conversas’ e, em seguida, ‘Papel de parede’;

Opte por uma imagem festiva ou faça o download de uma ilustração temática de Natal para usar como fundo. Tons sólidos, como o vermelho, verde ou ouro, também são alternativas para um impacto mais moderado.

2.Procedimento – Renovando a imagem de perfil

O passo subsequente envolve a atualização da foto do seu perfil com um enfoque natalino. Pode ser um retrato seu com um chapéu dos queridos Papai e Mamãe Noel ou uma imagem que inclua familiares ou pets com vestimentas festivas.

3.Procedimento – Incorporando adesivos temáticos natalinos

Amplie seu acervo de adesivos com motivos natalinos com os seguintes passos:

Inicie uma conversa no WhatsApp;

Toque no ícone de adesivos e pressione o botão ‘Mais’. Procure por “adesivos temáticos de Natal” na loja virtual. Adquira o conjunto que mais lhe agrade para enriquecer suas mensagens festivas.

4.Procedimento – Alterando o sinal sonoro das notificações do WhatsApp

Para infundir ainda mais encanto natalino, altere o sinal sonoro das notificações para um tom mais festivo. Uma opção apropriada pode ser o repique de um sino ou qualquer melodia que evoque o espírito natalino.

Vá até ‘Opções’ e, a seguir, ‘Alertas’;

Escolha um novo sinal para as notificações de conversas individuais e em grupo.

5.Procedimento – Customizando o ícone do WhatsApp (exclusivo para Android)

Usuários de dispositivos Android desfrutam da vantagem exclusiva de modificar o ícone do WhatsApp:

Faça o download do aplicativo Nova Launcher da Google Play Store;

da Google Play Store; Personalize o ícone do WhatsApp com uma alternativa mais alusiva ao Natal.

Ao seguir essas etapas descomplicadas, você converterá seu WhatsApp em uma autêntica celebração natalina. Permita que o espírito do Natal permeie suas interações diárias e dissemine a alegria desta época festiva a todos os seus contatos.