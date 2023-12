Club América comemora 14º título da liga com vitória histórica em amistoso sobre o Barcelona

Clube América derrotado Barcelona por um placar de 3-2 na quinta-feira no Cotton Bowl em Dallas, Texas, uma vitória histórica, que aparentemente acrescenta um insulto à lesão para o atual LaLiga campeões em meio a uma temporada ruim de 2023-24.

O América conquistou seu 14º título da liga nacional no domingo, após derrotar Tigres no lendário Estádio Azteca. Eles adiaram as férias mais alguns dias depois de vencerem o Apertura 2023 Liga MX torneio para enfrentar Xavi Hernándezé Barcelona.

Julian Quinones empatou o placar para o América em um para cada aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele marcou dois gols para empatar o placar mais uma vez aos cinco minutos do segundo tempo.

Henrique Martins marcou o gol da vitória aos 82 minutos, enquanto Lamine Yamal e Marc Guiu foi o artilheiro do Barcelona.

Mais uma vitória da América sobre o Barcelona

Os dois times se enfrentaram várias vezes nos últimos 20 anos, mas os Estados Unidos raramente saíram vitoriosos.

Em 2003 o Barcelona visitou a América para uma despedida do artilheiro do clube mexicano Luís Roberto Alves “Zague“, que terminou com vitória do time amarelo por 2 a 0.

Perder para a América acrescenta um insulto à lesão para o Barcelona em meio a uma temporada desastrosa de 2023-24 que colocou Xavi na berlinda.

Ex-zagueiro do Barcelona e lendário astro mexicano, Rafael Márquezatualmente é responsável Atlético FCBarcelona e poderia substituir Xavi.