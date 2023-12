CNH Digital envia mensagens por engano e confunde motoristas

Por causa de uma falha técnica, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, mais conhecida como CNH Digital, enviou uma série de mensagens erradas para milhares de motoristas ao redor do país. Vários deles não entenderam porque estavam recebendo as notificações de urgência.

As mensagens em questão tinham caráter de emergência e emitiam alertas para que os motoristas realizassem o exame toxicológico o mais rapidamente possível, sob pena de perder a carteira. O problema é que estas notificações foram enviadas também para os motoristas que não precisam realizar o exame.

Segundo relatos de usuários, a notificação em questão foi enviada para todos os motoristas via push, ou seja, quando a mensagem chega ao celular sem que o cidadão precise abrir o aplicativo. Assim, o susto foi dado em todos os trabalhadores que simplesmente abriram o celular.

Ainda segundo os relatos, até mesmo pessoas que tinham acabado de realizar o exame há pouco tempo, indicaram que receberam a mensagem afirmando que eles precisavam fazer o procedimento até o dia 28 de dezembro deste ano.

O que diz a Secretaria

Por meio de nota, a Secretaria Nacional de Trânsito confirmou que tudo não passou de uma falha técnica, e que os motoristas que receberam a mensagem não necessariamente precisam se preocupar, porque o problema já teria sido resolvido na segunda-feira (4).

“A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) informa ter corrigido nesta segunda-feira (4), após alertas de usuários da Carteira Digital de Trânsito (CDT), uma falha técnica no disparo das notificações sobre o exame toxicológico via aplicativo. A pasta e o Serpro, empresa pública de tecnologia da informação responsável pela operacionalização da CDT, atuaram para restabelecer a comunicação de forma correta no menor tempo possível.”

Prazo existe mesmo

De todo modo, vale sempre lembrar que existe de fato uma parcela de motoristas no Brasil que precisa realizar o exame toxicológico com urgência. Para estes casos, a demonstração do resultado precisa ser feita até o próximo dia 28 de dezembro. Assim, o cidadão precisa tomar cuidado para não deixar o prazo expirar.



Para saber se você está entre os motoristas que realmente precisam realizar o exame, não é preciso sair de casa. Através do próprio app da CNH Digital, há uma área específica que aponta os detalhes sobre a última coleta e a necessidade ou não de renovar o seu procedimento.

O Ministério dos Transportes também confirma que os motoristas que estão precisando realizar o exame estão recebendo e-mails de verificação para lembrar a necessidade do procedimento. Estes e-mails, sim, são reais.

Como é feito o exame

De acordo com informações do Ministério dos Transportes, o exame em questão precisa ser de larga escala para que os dados possam detectar a presença ativa ou não de substâncias psicoativas com análise retrospectiva mínima de 90 dias.

O cidadão não precisa realizar nenhum tipo de preparação prévia para realizar o exame em questão. Basta ir até o local agendado, e esperar que o funcionário colete uma amostra de cabelo ou de pelos.

Vale sempre lembrar que o teste precisa ser realizado sempre a cada 30 dias e é obrigatório apenas para alguns motoristas, como aqueles que atuam como profissionais das categorias C,D e E. Estamos falando, portanto, dos condutores de ônibus e de caminhões.

O que acontece se eu não fizer o exame

De acordo com o Ministério dos Transportes, o cidadão que opta por não realizar o exame dentro do prazo exigido, poderá estar cometendo uma infração gravíssima. Neste caso, ele pode perder sete pontos na carteira, e ter que arcar com uma multa de R$ 1.467,35, segundo as informações oficiais.