Cobasi ABRE mais de 200 VAGAS em dezembro; Saiba mais!

A Cobasi, famosa empresa do segmento pet que tem a missão de proporcionar aos apaixonados por animais uma experiência única de compras através da oferta de uma ampla linha de produtos de qualidade, atendimento solícito e especializado, ambiente confortável e descontraído, e preços extremamente competitivos, está com ótimas vagas abertas.

Sendo assim, antes de falar mais sobre, visualize quais são as opções e suas respectivas localidades ao redor do país:

Operador (a) de Loja – (Caixa/Repositor) – São Caetano do Sul – SP – Lojas / Shopping;

Faxineiro (a) – São Caetano do Sul – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja (Caixa/Repositor) Ricardo Jafet – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor Especializado – Ermano Marchetti – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Caixa e Repositor – Araraquara – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja (Caixa/Repositor) Butantã – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Guarulhos – SP e São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – João Pessoa – PB – Shopping;

Faxineiro (a) – CD Barueri – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Conferente – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Caxias do Sul – RS – Lojas / Shopping;

Banhador (a) – Fortaleza – CE – Esteticista;

1/2 Oficial Mecânico de Refrigeração – CD Jaguaré – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

1/2 Oficial Eletricista – CD Jaguaré – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Manutenção Civil – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Líder de Setor Jr. – Novo Hamburgo – RS – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Empilhadeira – Novo Hamburgo – RS – Lojas / Shopping.

Falando mais sobre a Cobasi

Sobre a Cobasi, é importante frisar que sua primeira loja apareceu em 1985, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Foi pioneira no conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação.

Hoje, com mais de 200 lojas no território brasileiro e mais de 6 mil colaboradores, sua principal transação é a de afetos, num lugar que proporciona tantos encontros: de colaboradores, de clientes, de pets. Isto é, é quem abastece a parte da “diversão” do lar.

Confira o que é necessário para se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Cobasi, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!