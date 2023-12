Cobra venenosa surpreende em quadra e interrompe partida de tênis na Austrália

Ta cobra que apareceu durante uma partida de qualificação para o sorteio principal do Torneio de tênis ATP em Brisbane, Austráliaera uma espécie marrom oriental, cujo nome científico é ‘pseudonaja textilis’. É a segunda cobra terrestre mais venenosa do mundo, de acordo com análises recentes. O Museu Australiano alerta que a picada desta espécie pode resultar em paralisia gradual e sangramento descontrolado.

A cobra apareceu logo depois que o australiano James McCabe venceu o primeiro set contra o austríaco Dominic Thiem, deslizando até a vista dos espectadores na beira da quadra.

O encontro foi suspenso e houve uma pausa de aproximadamente 40 minutos enquanto um especialista em cobras conseguiu capturar o visitante indesejado e colocá-lo em segurança em uma sacola.

Embora a Austrália seja o lar de 20 das 25 espécies mais venenosas do planeta, as mortes por suas picadas são raras.