Cody Garbrandt não está interessado na revanche de Dominick Cruz: ‘É tão difícil superar esse desempenho’

Cody Garbrandt não está interessado em resolver as coisas com Dominick Cruz.

No início deste mês, Garbrandt voltou à forma com um nocaute no primeiro round sobre Brian Kelleher no UFC 296. A vitória foi o primeiro nocaute de Garbrandt desde 2020 e levanta dúvidas sobre o que vem a seguir para o aparentemente rejuvenescido ex-campeão peso galo. Mas se Garbrandt tiver o que quer, não será uma revanche com o homem de quem ele conquistou o cinturão anos atrás.

“Honestamente, essa luta não me interessa”, disse Garbrandt à ESPN quando questionado sobre uma revanche com Dominick Cruz. “O que mais eu devo fazer com o cara? Entrar e nocauteá-lo desta vez? Essa é a única coisa que colocaria uma declaração ou superaria isso. É tão difícil superar esse desempenho.”

Garbrandt lutou contra Cruz pela primeira vez no UFC 207 em 2016, naquele que ainda é o ponto alto de sua carreira. Garbrandt não só conquistou o título por decisão unânime, como também o fez com estilo, literalmente dançando ao redor de Cruz em vários momentos da luta. Após esse desempenho, muitos fãs acreditaram que Garbrandt manteria o título por muito tempo; porém, “No Love” perdeu o cinturão para TJ Dillashaw em sua primeira defesa de título, sendo nocauteado no segundo round.

A partir daí, Garbrandt perdeu quatro das cinco lutas seguintes, sendo nocauteado em três delas, e até fez uma breve tentativa de reduzir para 125 libras, que terminou em desastre. Mas em 2023, Garbrandt voltou aos 135 libras e conseguiu duas vitórias, sua primeira sequência de vitórias desde 2016, e agora espera passar para três consecutivas com uma luta contra o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo.

“Eu lutarei com qualquer um. Não importa”, disse Garbrandt. “Mas no final das contas, o Deiveson Figueiredo chegando no peso galo e vencendo o Rob Font, eu vou nocautear o Deiveson e isso me coloca de volta na disputa pelo título. É para isso que estou aqui. Não quero ser vice-campeão neste esporte. Quero sempre estar no topo. Acho que essa luta estilisticamente e tudo mais serve para me colocar de volta no topo.”

Na verdade, Garbrandt foi escalado para desafiar Figueiredo pelo título peso mosca no UFC 255 em 2020, no entanto, “No Love” testou positivo para COVID e foi forçado a abandonar a luta. Agora, os dois homens estão pesando 135 libras, já que Figueiredo subiu recentemente, derrotando Rob Font em sua estreia na divisão no início deste mês.

Figueiredo está atualmente em 8º lugar no ranking dos galos do UFC, e uma vitória colocaria Garbrandt à beira da disputa pelo título. Dada a história entre Garbrandt e o atual campeão peso galo Sean O’Malley, “No Love” gostaria de finalmente resolver sua disputa com as maiores apostas possíveis.

“Se Sean ainda for o campeão quando chegar a minha hora de marcar aquela multa novamente, eu adoraria isso”, disse Garbrandt. “E se ele não estiver, então terei que trabalhar para encontrar Sean se ele perder… Acho que um curso intensivo com Sean está definitivamente em um futuro próximo. Uma briga por dinheiro, é disso que se trata. O que vai chamar mais atenção para essas lutas. Sean e eu temos uma história, eu adoraria dar uma surra nele.”