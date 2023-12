Colby Covington adoraria dar um tapa em Sean Strickland após a conquista do título do UFC 296

Colby Covington não está impressionado com a atitude de Sean Strickland.

“Chaos” se tornou tão conhecido por suas citações que ganharam as manchetes quanto por suas impressionantes conquistas no octógono nos últimos anos, cuja combinação o posicionou para outra chance pelo título dos meio-médios ao desafiar Leon Edwards no UFC 296 neste sábado em Las Vegas.

Antes dessa luta rancorosa, Covington conversou com a CODE Sports, que perguntou ao lutador o que ele pensava sobre outro lutador com uma atitude despreocupada no microfone, o campeão peso médio do UFC Sean Strickland.

“Ele está fingindo ser tudo o que gostaria que eu fosse”, disse Covington. “Eu adoraria dar um tapa em Sean Strickland. Ele é apenas uma desculpa patética de ser humano, o cara literalmente não tem nenhum QI. O cara é tão estúpido. As coisas que ele diz, ele precisa fechar a boca e eu sou o cara para fazer isso. O UFC sabe que sou eu quem pode acabar com esses caras que odeiam a empresa e odeiam o mundo, então eu adoraria lutar contra Sean Strickland.”

Strickland desenvolveu uma reputação de dizer o que quer em entrevistas e nas redes sociais, o que ocasionalmente irritou as pessoas, mesmo com o crescimento de sua popularidade. Sua ascensão foi pontuada por um desempenho impressionante em cinco rounds e pela conquista do título contra Israel Adesanya no UFC 293 e ele deve defender esse título em 20 de janeiro no UFC 297 contra Dricus Du Plessis.

A divisão dos médios não tem escassez de contendores que adorariam tentar lutar contra Strickland, então não está claro se Covington seria capaz de pular a linha se derrotasse Edwards e subisse imediatamente. Quando foi sugerido que ele enfrentasse outro candidato como o ex-campeão dos médios Robert Whittaker, Covington não foi receptivo.

“Não, aquele navio partiu”, disse Covington. “Robert, ele perdeu o título e depois foi derrotado em uma luta de desafiante, então ele simplesmente não é mais relevante, não faz sentido para mim. Estou no topo da categoria, estou prestes a ser campeão mundial dos meio-médios, então só quero as maiores e melhores lutas que o UFC tem a oferecer e sei que eles nem perderiam meu tempo e perderiam seu tempo para tentar montar essa luta.

“Isso é um negócio e eles querem ganhar dinheiro, então é tudo uma questão de fazer as maiores e melhores lutas para os fãs e para o UFC. O que quer que o UFC diga, eles sabem que sou um homem sim, sou um homem de empresa, o que quer que digam, Colby Covington concordará.”